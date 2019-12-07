Праздник Святого Николая отметили в «Каритас» Преображенской епархии (+ФОТО)

В пятницу 6 декабря в штаб-квартиру «Каритас» Преображенской епархии пришли дорогие гости – сотрудники, партнёры, благотворители, добровольцы, представители Католической Церкви, правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, работники Генерального Консульства Федеративной Республики Германии, помощники и спонсоры из различных организаций. Собраться вместе их всех побудил один из любимых, прежде всего детьми, зимних праздников – День Святого Николая.

После вступительного слова директора «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске», сестры Дарьи Рассказовой, CSSE, юные актеры из детских клубов «Нарния» и «Созвездие» показали специально подготовленные к этому дню театрализованное представление и концертную программу после чего наступила кульминация праздника в связи появлением «виновника торжества» – Святого Николая – в ответ на призыв маленьких его участников.

Святой Николай, приходи!!! – трижды громко позвали дети. И Святой откликнулся! А как же иначе? Хорошо известно, как сильно этот Святой любит детей. Также известно, что когда-то он пожертвовал всё своё состояние, чтобы помочь бедным и нуждающимся. Вот уже много столетий его ежегодные визиты, которых с таким нетерпением ожидают по всему миру, дарят радость и улыбку всем, к кому он удостаивает своим посещениям. Особенно любит Святой Николай приходить к хорошим, послушным детям. Так что же доброго успели сделать в уходящем году юные друзья Святого? Помогали родителям, братьям и сестрёнкам, друзьям и подружкам, регулярно заправляли постель, убирали свою комнату и мыли посуду, оказывали услуги пожилым людям и инвалидам!? И всегда – ВСЕГДА! – чистили зубы по утрам и вечерам! И много чего другого…

— Тогда вперёд, за мной! За подарками! – воскликнул чудесный Гость. И дети, пришедшие на праздник, паровозиком устремились к долгожданным сюрпризам.

В завершение торжественной части вечера ко всем собравшимся с архипастырским словом обратился Ординарий Преображенской епархии, президент «Каритас» епископ Иосиф Верт.

Владыка поблагодарил юных артистов за их искреннее и живое творчество, за радость, которую они доставили всем зрителям своей постановкой, а также выразил огромную признательность всем сотрудникам и волонтерам организации «Каритас», пожелал им и в дальнейшем распространять в мире добро, после чего призвал благословение Божие на всех, кто помогает этой структуре творить дела милосердия.

Ну а потом был праздничный фуршет. И сверкающая огнями нарядная красавица-елка напоминала, что уже менее чем через три недели всех нас – гостей и хозяев, бедных и богатых, нуждающихся и спонсоров – ждет светлый праздник Рождества Христова!

ФОТО – ТВ КАНА

