Правительство России одобрило проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании образования

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать от имени правительства РФ это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера, сообщает ТАСС.

МОСКВА, 9 ноября. Правительство России одобрило проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с ватиканской стороной проект соглашения между РФ и Святейшим Престолом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней», — говорится в документе.

Мишустин поручил Минобрнауки подписать от имени правительства РФ это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Секретарь Св. Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер находится с визитом в Москве 8-10 ноября. Во вторник у него также состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.