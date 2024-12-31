Поздравляем епископа-номината Штефана Липке с днём рождения!

31 декабря 2024 г. избранный вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске о. Штефан Липке SJ отмечает свой 49-й день рождения.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет отца Штефана с наступлением нового знаменательного года жизни, который станет для него весьма насыщенным периодом: от архиерейской хиротонии — через Святой Юбилей надежды — к личному юбилею.

Поэтому сугубо желаем ему душевных сил, телесного здоровья, терпения, и, конечно же, благословения Божия в предстоящих архипастырских трудах на благо всех верующих нашей епархии и во славу Святой Христовой Церкви!