Поздравление Патриарха Кирилла главам Церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов посланий — Папа Римский Франциск; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III; Патриарх Маронитский Бешара Бутрос ар-Раи; Католикос Востока и Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Ныне предвечное Слово, Имже мир начал быть (Ин. 1:10), становится плотью и обитает с нами, полное благодати и истины (Ин. 1:14). Вочеловечение Сына Божия являет нам любовь и милость Создателя, пришедшего не для тoгo, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мф. 20:28).

Желаю Вам светлой радости о родившемся Спасителе, обильной помощи от Hero в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве — мира и благоденствия.

С любовью во Христе



+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Источник: Patriarchia.ru