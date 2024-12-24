Мэр Новосибирска поздравил католиков с Рождеством и Новым годом
Ординарию Римско-католической
Преображенской епархии в Новосибирске
Епископу Иосифу Верту
Ваше Преосвященство!
Примите самые искренние поздравления с праздниками Рождества Христова и Новым 2025 годом!
Пусть этот наступающий год принесет Вам и всем верующим благополучие, мир и здоровье!
Желаю Вам и Вашим близким душевного тепла, процветания и мира!
Всего самого доброго и светлого!
С уважением,
мэр города Новосибирска
Максим Кудрявцев
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