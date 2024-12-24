Мэр Новосибирска поздравил католиков с Рождеством и Новым годом

Мэр Новосибирска поздравил католиков с Рождеством и Новым годом

Декабрь 24, 2024

Ординарию Римско-католической
Преображенской епархии в Новосибирске
Епископу Иосифу Верту

 

Ваше Преосвященство!

Примите самые искренние с праздниками Рождества Христова и Новым 2025 годом!

Пусть этот наступающий год принесет Вам и всем верующим благополучие, мир и здоровье!

Желаю Вам и Вашим близким душевного тепла, процветания и мира!

Всего самого доброго и светлого!

 

С уважением,
мэр города Новосибирска

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна