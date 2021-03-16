Поститься в Великий Пост намеревается в этом году каждый восьмой россиянин

Великий Пост в этом году намерены соблюдать 13% всех россиян, или практически каждый восьмой. Среди православных сограждан эта доля составляет 17%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в «Интерфакс».

На вопрос социологов о том, приходилось ли слышать о Великом Посте, каждый второй россиянин (51%) ответил, что что-то слышал, но не знает точно, в какие сроки Пост будет в этом году. Согласно результатам исследования, 16% россиян ответили, что Великий Пост начинается после Масленицы, 14% сограждан, или каждый седьмой, указали на дату 15 марта. Среди православных россиян точную дату начала Великого Поста в этом году назвал почти каждый пятый (19%). В свою очередь 22% россиян пока не приняли для себя решение по соблюдению Великого Поста, а среди православных сограждан, как показывает опрос, эта доля составляет 30%.

По данным ВЦИОМ, однозначно не будут соблюдать Великий Пост почти две трети россиян (64%), среди православных сограждан – каждый второй (51%). Согласно результатам исследования, строго соблюдают все посты 2% православных россиян, не соблюдают – 71% православных сограждан. 11% участников опроса, относящих себя к православию, обычно соблюдают только Великий Пост, а остальные православные посты не соблюдают. Опрос показал, что православными себя считают 66% россиян.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 5 марта 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.