Послы при Св. Престоле молятся за Папу Франциска

Вечером 3 марта в немецкоязычной церкви Санта-Мария-делл’Анима в Риме была совершена Святая Месса об исцелении Папы Франциска. В ней приняли участие дипломаты более чем из 20 стран, аккредитованных при Святейшем Престоле.

«Я думаю, что это была прекрасная и глубокая попытка придать сердцам единое направление», – отметил в интервью Vatican News настоятель храма о. Михаэль Макс. Он подчеркнул, что, несмотря на культурные и языковые различия и «разные ритмы» как в этом мире, так и среди дипломатов, в молитве за Святейшего Отца сердца объединяются в общем стремлении. «Я убеждён, что это укрепляет и молящихся, и того, за кого возносятся молитвы», – подчеркнул священник.

Святая Месса совершалась на итальянском, немецком и латинском языках. Инициаторами богослужения выступили посол Австрии Маркус Бергманн и посол германии Бернхард Коч. Среди её участников были послы при Святейшем Престоле из Швейцарии, Италии, Испании, Португалии, Армении, Словакии, Чехии и Анголы, а также представители Турции, Болгарии, Сербии и Гаити.

В своей проповеди о. Михаэль Макс подчеркнул, что «в лице Франциска мы молимся за того, кто особенно близок к больным и тем, кто находится на окраинах общества». Молитва преображает «множество тревожных и обеспокоенных сердец в великую надежду». В отличие от умозрительной болтовни она способна «образовать широкий и глубокий поток, который орошает иссохшую землю и может принести новые плоды». Этот поток, добавил проповедник, «подхватывает и нас, и того, за кого мы молимся».



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — римская церковь Санта-Мария-делл’Анима)