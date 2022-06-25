После молитвы епископа в Милане прошел 45-минутный дождь

После молитвы епископа в Милане прошел 45-минутный дождь

Июнь 25, 2022

В страдающей от засухи Ломбардии прошел небольшой , передает REGNUM со ссылкой на итальянские СМИ.

Журналисты напоминают, что 21 июня архиепископ Милана заявил, что будет молиться «о даре воды».

На следующий день полился дождь, который шел на протяжении 45 минут, отмечают издания.

Проблема нынешней засухи затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

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