После молитвы епископа в Милане прошел 45-минутный дождь

В страдающей от засухи Ломбардии прошел небольшой дождь, передает REGNUM со ссылкой на итальянские СМИ.

Журналисты напоминают, что 21 июня архиепископ Милана Марио Дельпини заявил, что будет молиться «о даре воды».

На следующий день полился дождь, который шел на протяжении 45 минут, отмечают издания.

Проблема нынешней засухи затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.