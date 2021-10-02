Послание Папы участникам Всемирного продовольственного форума

1 октября Папа Франциск направил приветственное послание участникам Всемирного продовольственного форума, проходящего в Риме под эгидой FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций); по словам организаторов, форум представляет собой «молодёжное движение и сетевой механизм, призванный содействовать преобразованию агропродовольственных систем и обеспечить достижение целей в области устойчивого развития». Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании Святейшего Отца, зачитанном госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, отмечается, что «сегодня молодёжь во всём мире использует свои творческие способности и энергию для устранения структурных причин нынешнего продовольственного кризиса – от затяжных вооружённых конфликтов до разрушительных последствий изменения климата». Новые поколения способны привнести инновационные решения в решение старых проблем: молодёжь не связана «недальновидным мышлением, которое сопротивляется переменам». Епископ Рима призывает молодых участников форума быть смелыми и решительными в реализации своих мечтаний, чтобы возродить мир, потрясённый пандемией.

Папа отмечает, что несколько недель назад мировые лидеры собирались в Нью-Йорке на саммите ООН по продовольственным системам: они пообещали работать вместе, чтобы добиться реализации важнейшей цели в области устойчивого развития – искоренения голода в мире. «Их слова – это обещание нашим братьям и сёстрам, сыновьям, дочерям и внукам», – подчёркивает Святейший Отец:

«Посмотрите в глаза молодым людям, которые просят вас о переменах, и выслушайте их. Внимайте их заботам и вдохновляйтесь их видением, потому что именно наше настоящее определяет их будущее. Пусть нас запомнят за нашу решимость хранить надежду перед лицом отчаяния и быть едиными в миссии, направленной на то, чтобы никто не остался без средств к достойной жизни».