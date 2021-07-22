Послание Папы ректору Католического университета Святейшего Сердца

После пребывания в университетской больнице им. Джемелли Папа Франциск направил письмо ректору Католического университета Святейшего Сердца Франко Анелли и всем членам большой университетской семьи. Католический университет был открыт в 1921 году, и среди его основателей был также о. Агостино Джемелли, чьим именем названа римская больница, напрямую связанная с этим университетом.

«Я глубоко благодарен за испытанную близость, за искреннее и заботливое радушие, которое я видел на каждом лице, за профессионализм всех, кто заботился обо мне, – пишет Папа Франциск. – Забота – это выражение сердца. В самом названии Католического университета Святейшего Сердца содержится призвание к заботе о человеке. Моя госпитализация, – отмечает Епископ Рима, – произошла как раз в том году, когда университету исполнилось сто лет, и он отмечал юбилей под знаком поразившей меня фразы: ‘Век будущего’. Действительно, культурное и целостное продвижение человека открывает двери в будущее. Я на собственном опыте убедился, – подчёркивает Святейший Отец, – что в отделениях больницы им. Джемелли нет времени для ностальгии или сожалений о прошлом: плоть Христа, страдающая в больных любого возраста и в любом состоянии, требует насущного и внимательного взгляда, способного вселить надежду в моменты усталости и смотреть в будущее».

Папа Франциск благодарен за то, что смог увидеть этот особенный взгляд на многих лицах: он сохранил его в сердце и вверил Господу. В знак признательности Епископ Рима преподаёт всем сотрудникам университета апостольское благословение и просит их о молитве.

Источник: Vatican News