Послание Папы по случаю Всемирного дня молитвы о призваниях

Большая человеческая семья, объединённая любовью, – это не утопия, а Божий замысел, ради которого мы были созданы. Об этом пишет Папа Франциск в послании на 59-й Всемирный день молитвы о призваниях, который будет отмечаться в IV воскресенье Пасхи на тему «Призванные созидать человеческую семью». Передает русская служба Vatican News.

Призвание, по словам Епископа Рима, — это «осуществление Божьей мечты», великого замысла братства, о котором Иисус молился Отцу, дабы все были едино. Каждое призвание в Церкви вносит вклад в достижение великой цели — расцвета гармонии многих и разнообразных даров Святого Духа. По этой причине, подчёркивает Папа, Церковь должна становиться всё более синодальной, то есть идущей вместе в гармонии разнообразия, в которую каждый вносит активный вклад.

Общий путь – это основное призвание Церкви, которая существует ради благовестия, и эта миссия возможна лишь при всеобщем участии. Вот почему «мы должны остерегаться менталитета, который делит верующих на священников и мирян, считая первых протагонистами, а вторых – исполнителями»: христианская миссия должна осуществляться «единым Народом Божьим, мирянами и пастырями, действующими вместе».

С другой стороны, призвание – это не прерогатива одних лишь священников или монашествующих, подчёркивает Папа: «Все призваны участвовать в миссии Христа по воссоединению рассеянного человечества и примирению его с Богом». Мы должны быть хранителями друг друга, целителями ран творения, «одной семьей в чудесном общем доме творения, в гармоничном разнообразии его элементов», причём к этому призваны и все народы.

Папа Франциск цитирует великого Микеланджело Буонарроти: «Внутри каждого камня скрыта скульптура, задача ваятеля – обнаружить её». Подобным образом любящий взгляд Бога охватывает, освобождает и преображает нас, делая новыми людьми: так произошло с Пресвятой Богородицей, с Симоном Петром, с мытарем Левием, с Савлом. Господь «видит потенциал в каждом человеке и неустанно трудится, чтобы мы могли поставить эти ресурсы на служение общему благу». «Призвание рождается благодаря искусству Божественного скульптора: Своими дланями Он помогает нам выйти из самих себя, чтобы в нас проявился тот шедевр, к которому мы призваны». Когда мы встречаем преисполненный любви взгляд Иисуса, отмечает Святейший Отец, наша жизнь меняется. Мы же призваны «смотреть на других и на мир глазами Бога, служить добру и распространять любовь делами и словами». Все люди подобны кусочкам мозаики, «прекрасными по одиночке; но лишь вместе они могут составить образ», поэтому «каждый из нас может найти собственное место и привнести лучшее от себя для этого великого замысла», – пишет в конце послания Папа Франциск.