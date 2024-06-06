Послание Папы по случаю 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии

Было бы лицемерием вспоминать о Второй мировой войне, не осуждая ее и не отвергая: Папа Франциск пишет об этом в послании, адресованном епископу Байё и Лизьё монсеньору Жаку Аберу по случаю 80-летия высадки союзнических сил в Нормандии. Передает русская служба Vatican News.

Памяти об этом грандиозном коллективном усилии ради того, чтобы вернуть свободу, сопутствует мысль об уплаченной за нее высочайшей цене: о ней свидетельствуют бескрайние кладбища с тысячами солдатских могил, в основном юных, которые героически отдали жизнь ради прекращения Второй мировой войны и восстановления мира. Высадка в Нормандии побуждает думать также о бесчисленных жертвах среди мирного населения и о тех, кто подвергался ужасающим бомбардировкам.

Наступивший тогда мир продолжался около 80 лет, отмечает Папа, и сегодня мы вновь стоим перед перспективой мирового конфликта, а люди постепенно привыкают к этой неприемлемой перспективе. «Народы хотят мира, — подчеркивает Святейший Отец. – Разрушать благородный порядок вещей из-за идеологических, националистических, экономических амбиций — это тяжкая вина перед людьми и перед историей, грех перед Богом».

Вспоминать Вторую мировую войну, не осуждая и не отвергая ее окончательно – это лицемерие, отмечает Папа. Мы призваны возобновить воззвание Павла VI с трибуны ООН 4 октября 1965 года: «Нет войне – навсегда!». Папа с горечью констатирует, что у людей «короткая память», если сегодня они принимают в расчет гипотезу новой мировой войны.

В заключительной части письма Папа приглашает своего французского собрата по епископству к молитве:

«Помолимся о тех, кто хочет войны, кто ее развязывает, поддерживает бессмысленным образом, финансирует и продлевают без всякой пользы или же цинично извлекает выгоду. Да просветит Бог их сердца, да представит перед их взором череду спровоцированных ими бедствий!»

Папа приглашает молиться о миротворцах:

«Желать мира – это не малодушие, напротив, это требует огромного мужества, чтобы суметь от чего-то отказаться. <…> Да выстоят они в своих неустанных намерениях, да увенчаются успехом их усилия».

«Да помилует нас Бог!» — восклицает Папа, вознеся молитву обо всех жертвах войн – прошлых и нынешних, — и преподает всем жителям Нормандии апостольское благословение.