Послание Папы на Всемирный день миссий 2022 г.

Обнародовано послание Папы Франциска на Всемирный день миссий, который будет отмечаться в предпоследнее воскресенье октября. Тема этого Дня и послания Папы, подписанного в праздник Богоявления 6 января, – «Вы будете Мне свидетелями» (Деян 1,8).

Святейший Отец подчёркивает, что каждый христианин призван быть миссионером и свидетелем Христа: миссия Церкви заключается в благовестии, причём не «индивидуальном», не по собственной инициативе, а в единстве с церковной общиной. Ученики посланы Иисусом в мир не только для осуществления миссии, но также – и прежде всего – чтобы жить возложенной на них миссией; быть достоверными свидетелями воскресшего Христа, отмечает Папа. Миссионеры посылаются «не для того, чтобы заявить о себе, показать свои качества, способности убеждать других или управленческие навыки», напротив, им принадлежит наивысшая честь возвещать всем Благую весть о спасении, подобно первым апостолам и мученикам. Пример христианской жизни и радостное провозглашение Христа – это «два лёгких, которыми должна дышать каждая община, чтобы быть миссионерской», подчёркивает Епископ Рима.

Господь, отмечает Папа, посылает учеников «до края земли» (Деян 1,8). Миссия всеобщей евангелизации никогда не теряет злободневности, при этом христиане посылаются именно для возвещения, а не для прозелитизма. Деяния святых апостолов дают нам прекрасный образ Церкви, выходящей за свою ограду, подчёркивает Святейший Отец. С другой стороны, «присутствие верующих разных национальностей обогащает лицо приходов и делает их более универсальными, более католическими»; пастырская забота о мигрантах также является миссионерской деятельностью, которой нельзя пренебрегать: она может помочь местным верующим открыть заново радость христианской веры.

Воскресший Христос обещал апостолам, что они примут силу от Духа Святого и будут Ему свидетелями (см. Деян 1,8), напоминает Папа. Так началась эпоха евангелизации мира учениками Иисуса, которые поначалу были слабыми, боязливыми, замкнутыми. Однако «Святой Дух укреплял их, дарил им смелость и мудрость, что бы свидетельствовать о Христе перед всеми». Только благодаря Святому Духу миссионеры способны давать подлинное свидетельство о Господе и делиться радостью воскресения с другими. Именно Святой Дух является настоящим протагонистом благовестия, даруя миссионерам «нужное слово в нужное время и нужным образом».

Папа возносит благодарение Богу за многочисленные миссионерские начинания Церкви, исполненные провиденциальной интуиции, принёсшие обильные плоды. Святейший Отец выражает признательность Папским миссионерским обществам «за их великие исторические заслуги», за их поддержку миссии благовестия во Вселенской Церкви. Епископ Рима надеется, что «поместные Церкви найдут в этих трудах надёжное средство для укрепления миссионерского духа в Народе Божьем».

В конце послания Папа вверяет все христианские общины материнской опеке Пресвятой Богородицы и желает им «быть в Церкви теми, кем мы уже являемся в силу Крещения: пророками, свидетелями и миссионерами Господа».



Источник: Vatican News