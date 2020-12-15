Папа Франциск благословил фигурки Младенца Иисуса для домашних яслей

Как и каждый год, Епископ Рима благословил фигурки Младенца Иисуса, которые верные поместят в домашние ясли Рождества. Произошло это в минувшее воскресенье 13 декабря 2020 года после молитвы Ангел Господень.

В третье воскресенье Адвента Папа традиционно благословляет фигурки Младенца Иисуса, которые дети приносят на площадь Святого Петра. Из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации в этом году в Ватикан прибыла лишь небольшая группа детей вместе со своими воспитателями — от имени всех семей и детей Римской епархии.

«В этом году из-за пандемии приехали немногие, но я знаю, что многие дети и подростки собрались в ораториях или дома, чтобы наблюдать за нами через средства коммуникации. Каждому из вас я передаю привет и благословляю эти фигурки Иисуса, которые вы возложите в ясли как символ надежды и радости», — сказал Святейший Отец.

«Когда дома перед яслями вы будете молиться вместе с родственниками, позвольте себе быть привлеченными нежностью Младенца Иисуса, который родился среди нас бедным и хрупким, чтобы дать нам Свою любовь», — ободрил Папа, призвав не забывать о радости, ведь «христианин хранит радость в своем сердце даже во время испытаний».