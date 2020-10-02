Помпео, Паролин и Галлахер обсудили отношения с Китаем (ФОТО)

Утром 1 октября госсекретарь США Майкл Помпео встретился с ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Галлахером, секретарём по связям с государствами. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Отвечая на вопросы журналистов, директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни рассказал, что во время 45-минутной беседы, прошедшей в ​дружественной ​атмосфере уважения и непринуждённости, «стороны изложили свои позиции касательно отношений с Китайской Народной Республикой». Разговор также затронул «некоторые конфликтные и кризисные регионы мира, особенно Кавказ, Ближний Восток и Восточное Средиземноморье».

Как известно, в последние недели некоторые заявления госсекретаря Помпео – противоречащие Временному соглашению, подписанному два года назад Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой, – вызвали дискуссии в средствах массовой информации. Святейший Престол, о чём неоднократно заявлял кардинал Паролин, намерен продолжить Временное соглашение, подчеркивая его подлинно пастырский характер, направленный исключительно на обеспечение полного единства китайских епископов с преемником Святого Петра.