Помощь мигрантам как аспект коллегиальности епископов

Папа Франциск направил послание участникам пленарного совета Международной католической комиссии по миграции: это орган был основан Папой Пием XII в 1951 году с тем, чтобы создать сеть между епископскими конференциями по всему миру для координации пастырского попечения о мигрантах и беженцах. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к представителям епископских конференций, Папа отмечает, что комиссия отличается от других организаций гражданского общества и Церкви тем, что она является «выражением коллегиальности в пастырской работе епископов в области миграции», и присутствие делегатов от епископских конференций, присоединившихся к этой сети, — доказательство «воли прилагать совместные усилия для приема, защиты, продвижения и интеграции мигрантов и беженцев».

Святейший Отец выражает особую благодарность комиссии за помощь поместным Церквам в реагировании на массовую миграцию, связанную с последними событиями на Украине.

«Вместе с тем, — пишет Папа, — мы не можем забывать о миллионах людей, попросивших об убежище, о беженцах и перемещенных лицах в других частях света, которые отчаянно нуждаются в приеме, защите и любви. Как Церковь, мы намерены служить всем и энергично трудиться ради созидания мирного будущего».