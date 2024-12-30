Поместная Церковь вступила в Юбилейный год надежды (+ ФОТО)

Юбилейный год – это благодарное время, когда верующие могут получить полное отпущение грехов и духовно обновиться, но, прежде всего, «это повод прославить Господа, Творца, Отца, Его Сына, Иисуса Христа, Спасителя, Друга, Брата, и Святого Духа общения и единства, Утешителя, везде присутствующего и все наполняющего», как сказал Архиепископ Павел Пецци в день открытия Юбилея в Архиепархии Божией Матери в Москве.

29 декабря московские католики вместе с миллионами верующих по всему миру вступили в Юбилейный год надежды. В этот день перед началом Святой Мессы Архиепископ Павел вместе с сослуживающими ему священнослужителями в процессии с крестом – символом Юбилейного года прошли к ступеням курии, где их уже ждали верующие, чтобы торжественно открыть Святой год.

«Братья и сестры, Тайна Воплощения нашего Спасителя Иисуса Христа, хранимая в общении любви Святого Семейства из Назарета, является для нас источником глубокой радости и крепкой надежды», – сказал епископ. – «В общении с Вселенской Церковью, когда мы празднуем любовь Отца, явленную во плоти Слова, ставшего человеком, и в знамении креста, якоря спасения, мы торжественно открываем Юбилейный год для нашей Церкви – Архиепархии Божией Матери в Москве. Этот обряд является преддверием к богатому опыту благодати и милосердия для нас, готовых всегда ответить любому, кто спросит нас об основании надежды, которая есть в нас, особенно в это время войны и раздоров. Пусть Христос, наш мир и наша надежда, будет нашим спутником в этом году благодати и утешения. Святой Дух, который сегодня в нас и с нами начинает это деяние, да приведет его к совершенству вплоть до дня Христа Иисуса».

После молитвы и провозглашения Евангелия от Иоанна настоятель Кафедрального собора свящ. Дмитрий Новоселецкий зачитал отрывки из буллы об объявлении Очередного Юбилея 2025 года «Spes non confundit» (1; 3; 7; 25).

После чего Архиепископ, священнослужители и верующие прошли Крестным ходом вокруг собора с пением Литании всем святым. После этого малого паломничества к храму священнослужители поднялись по ступеням к главному входу в собор, где владыка Павел, взяв в руки крест, поднял его и произнес: «Славься, крест Христа, единственная надежда!». «Ты – наша надежда, да не постыдимся вовек», – ответили верующие.

Под гимн Юбилейного года процессия вошла в собор, и крест – символ года – был торжественно установлен у главного алтаря храма. Архиепископ, сняв капу и облачившись в орнат, поцеловав алтарь и окадив его вместе с крестом, прошел к кафедре, где благословил воду и окропил ею участвующих в богослужении.

Свою проповедь владыка Павел посвятил началу Юбилейного года, красоте Церкви и общению, отметив что «Святая Церковь Божия в этом Юбилейном году хочет, чтобы все ее дети стали учениками-миссионерами, уверенными в присутствии Иисуса, Который пришел не осудить мир, а спасти его, Который пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы служить».

«Иисус призывает нас к общению с Ним. Это происходит в Крещении, которое находит свое зрелое выражение во встрече со Христом, встрече, в которой проявляется наше призвание, даже если не сразу явное», – сказал епископ. – «Каждое призвание – это отголосок того, что сама жизнь есть призвание. И поэтому каждое призвание также призвано взять на себя миссию, которую Христос продолжает в мире. Прежде всего, речь идет о радостном возвещении Евангелия. Благая весть – это единственное событие в истории, способное по-настоящему внушать людям надежду».

«Пусть этот год станет для всех моментом подлинной, личной встречи с Господом Иисусом, «дверью» спасения (ср. Ин 10,7.9); встречи с Тем, Кого Церковь на пути миссии призвана провозглашать всегда, везде и всем как «надежду нашу» (1Тим 1,1; Франциск, Булла об объявлении очередного юбилейного года, 24 мая 2024). И тогда в этом Юбилейном Году мы сможем испытать уже сейчас, на земле, спасительное общение с Богом, со всем человечеством и со всем творением, и уже сейчас начинать вкушать тот царский пир жизни, который Бог приготовил для всех народов», — сказал в заключение владыка Павел.

Перед благословением Архиепископ торжественно передал икону Богоматери «Salus Populi Romani» назначенному епископу Штефану Липке: «Этот список иконы будет совершать свое паломничество по всей нашей стране. Сегодня мы прощаемся с ним, но ненадолго. И я передаю эту икону епископу Иосифу Верту в Преображенскую епархию в Новосибирске». «Пусть эта икона сопровождает всю Преображенскую епархию и тебя лично», – добавил епископ, обращаясь к о. Штефану.

Далее владыка напомнил, что все, кто участвовал в богослужении могут получить индульгенцию на общих (обязательных) условиях: исповедь, Причастие и молитва в интенции Святейшего Отца.

На выходе из храма все участники богослужения получили образок с иконой – символом Юбилейного года. «Примите ее в ваши семьи, в ваши сердца. Пусть она в течение всего этого года будет сопровождать вас», – пожелал епископ. А сам список, подаренный Папой Франциском российским католикам, можно было почтить в последний раз перед его отъездом в Новосибирск. В Москву он теперь вернется в июне, после чего отправится в паломничество по приходам Архиепархии вплоть до конца сентября. После завершения Юбилея он займет постоянное место в московском Кафедральном соборе.



Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве