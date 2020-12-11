Польский архиепископ ответил на «беспрецедентные нападки» на Иоанна Павла II после доклада по делу МакКаррика

Одним из главных приоритетов для Иоанна Павла II была борьба со злоупотреблениями со стороны католического духовенства и защита детей, заявил видный польский иерарх, комментируя «беспрецедентные нападки» на Папу Войтылу. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на католическое информагентство CNA.

Архиепископ Познанский Станислав Гондецкий, президент Польской епископской конференции, выступил 7 декабря с заявлением, в котором назвал безосновательной кампанию критики Иоанна Павла II, которая началась после публикации Ватиканом отчета по делу бывшего кардинала МакКаррика. Теодор Эдгар МакКаррик, возглавлявший Вашингтонскую епархию в 2000-2006 гг., в 2018 году был признан виновным в аморальных поступках и, решением Папы Франциска, исключен из состава Коллегии кардиналов. На следующий год он был лишен прав клирика.

Критики утверждают, что Польский Папа знал об обвинениях в адрес МакКаррика и – несмотря на это – назначил его главой епархии столицы США и возвел в кардинальское достоинство.

«В год столетия со дня рождения св. Иоанна Павла II мы стали свидетелями беспрецедентных нападок на него, – заявил Гондецкий. – Поводом для этих нападок стали утверждения, что Папа якобы не смог обличить и наказать клириков, совершавших насилие по отношению к несовершеннолетним».

«Люди, внимательно изучавшие историю понтификата Святого Отца, прекрасно знают, что вопросы защиты детей и молодежи, а также противодействие злоупотреблениям со стороны клириков были для него высочайшими приоритетами, – говорится далее в заявлении. – Он видел в молодых людях будущее Церкви и поэтому стал первым, кто ввел юридические положения, направленные на защиту самых слабых, на раскрытие сексуальных преступлений и наказание клириков, совершающих такие преступления».

Архиепископ подчеркнул, что бывший кардинал «цинично обманул» Папу, а американские епископы предоставили в Ватикан неполную информацию о МакКаррике. Станислав Гондецкий также поблагодарил Папу Франциска за публикацию отчета и его слова о том, что «Иоанн Павел II был столь нравственно чистым человеком, что он никогда бы не дал согласие на продвижение кандидата с сомнительным моральным обликом».

Глава польского епископата перечислил шаги, которые принял Иоанн Павел II для противостояния злоупотреблений со стороны клириков.

В частности, он сослался на письмо Папы американским епископам от 1993 года, в котором он напоминал слова Иисуса: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18:6). В следующем, 1994 году, Иоанн Павел II направил еще одно письмо католической Церкви в США, а двумя годами позже – Церкви в Ирландии, в которых подчеркивал, что сексуальные домогательства никоим образом не могут быть терпимы.

Еще позже, в 2002 году, Польский понтифик призывал американских кардиналов оперативно реагировать на злоупотребления, в частности отметив: «Люди должны знать, что среди клириков и монашествующих нет места тем, кто причиняет зло юным».

Наконец, архиепископ Гондецкий напомнил о рескрипте motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» от 2001 года, в котором Иоанн Павел II требовал передавать всю информацию о домогательствах со стороны клириков в ватиканскую Конгрегацию вероучения.

«Следует четко заявить, что нынешнее осознание серьезности данных вопросов и все последующие указания и инструкции в значительной степени восходят к решениям и действиям св. Иоанна Павла II, – подытожил Станислав Гондецкий, являющийся также вице-президентом Совета епископских конференций Европы. – Эти решения вдохновили последующие шаги, направленные на защиту молодежи и помощь тем, кто был травмирован в Церкви».

Ранее в защиту памяти Папы Войтылы выступил самый престижный католический вуз Польши – Люблинский католический университет. Сотрудники вуза назвали обвинения в адрес Иоанна Павла II «грязной клеветой в адрес нашего святого покровителя».