Польские католики снова помогут восточным соседям

Материальная помощь из Польши будет направлена на нужды католических общин в странах бывшего СССР. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

6 декабря, во второе воскресенье Адвента, в Польше будет отмечаться 21-й День молитвы и материальной помощи Церкви на Востоке, организованный Польской епископской конференцией и Обществом помощи Церкви на Востоке.

Цель этого начинания – духовная и материальная помощь католикам в странах Восточной Европы и Средней Азии: в Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Молдове, в Армении, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Узбекистане.

В текущем году благодаря этой инициативе уже было реализовано почти 300 проектов в разных частях бывшего Советского Союза.

Объединение помощи Церкви на Востоке помогает епархиям, приходам и монашеским общинам, которые делают письменный запрос: в 2020 году 240 просьб о помощи не остались без ответа, а общий объем материальной поддержки составил 2294492 злотых. Преимущественно они были отправлены в Беларусь и на Украину и предназначены для ремонта и строительства храмов и церковных помещений, для организации развивающих каникул для детей, для детских яслей и детских домов, для столовых, опекаемых монашествующими, для помощи старикам и бедным, а также для студенческих стипендий.

Объединение оказывает также литургическую помощь, приобретая литургические облачения для приходов и часовен, литургические книги, молитвенники, песенники и пособия для катехизации.

В настоящее время в странах к востоку от польской границы несут служение 198 епархиальных священников, 387 иеромонахов, 320 монахинь и 40 монахов и мирян из Польши.