Польские католики отметили память семьи Ульма, расстрелянной за укрывание евреев во время войны

Польские католики отметили память семьи Ульма, расстрелянной за укрывание евреев во время войны

Март 26, 2021

Польские католики отметили годовщину убийства нацистами семьи Ульма, укрывавшей в своем доме восьмерых евреев. В память о семье Ульма в день их расстрела — 24 марта — в Польше отмечают Национальный день памяти поляков, спасавших евреев во время немецкой оккупации, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

В этот день мессу в приходе св. Доротеи в деревне Марковой совершил архиепископ Пшемысльский Адам Шаль. «Дар семьи Ульма — знак для нас, что иногда нужно жертвовать собственной жизнью ради спасения других людей, — заявил архиепископ Шаль. — Сегодня мы молимся о даре их ». С проповедью на мессе также выступил постулятор дела о о. Витольд Бурда.

Крестьяне Юзеф и Виктория Ульма жили в деревне Марковой на Юго-Востоке Польши, и в течение двух лет прятали в своем доме евреев от нацистов. 24 марта 1944 года немецкая полиция устроила облаву на их дом и расстреляла восьмерых прятавшихся там евреев, в том числе грудного ребенка, а также все семейство Ульма: Юзефа, Викторию и их шестерых детей в возрасте от 2 до 8 лет. По свидетельству врача, участвовавшего в эксгумации, Витория была беременна и начала рожать во время расстрела.

Процесс беатификации семьи Ульма был начат в архидиоцезе Пельплина в 2003 году, с 2017 его взяла на себя архиепархия Пшемысля. В настоящее время  епархиальная стадия процесса завершена и дело передано на рассмотрение Конгрегации по канонизации святых в Риме.

По словам о. Бурды, задача дела о беатификации — доказать, что Ульма приняли мученическую смерть за веру во Христа, а их палачи — немецкие жандармы «лишили их жизни потому, что ненавидели их за их христианскую добродетель — любовь к ближнему». Священник рассказал, что почитание семьи Ульма уже распространяется по всему католическому миру, и он регулярно получает письма с просьбой прислать фотографии семьи от общин из разных стран. От Ульма остался большой фотоархив: отец семейства, Юзеф, увлекался фотографией.

В 1995 году израильский мемориал Холокоста Яд Вашем присвоил семье Ульма звание «праведников народов мира». В 2016 году в Марковой открылся музей семьи Ульма, рассказывающий о всех поляках, спасавших евреев в годы Второй мировой войны.

 

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