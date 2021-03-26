Польские католики отметили память семьи Ульма, расстрелянной за укрывание евреев во время войны

Польские католики отметили годовщину убийства нацистами семьи Ульма, укрывавшей в своем доме восьмерых евреев. В память о семье Ульма в день их расстрела — 24 марта — в Польше отмечают Национальный день памяти поляков, спасавших евреев во время немецкой оккупации, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

В этот день мессу в приходе св. Доротеи в деревне Марковой совершил архиепископ Пшемысльский Адам Шаль. «Дар семьи Ульма — знак для нас, что иногда нужно жертвовать собственной жизнью ради спасения других людей, — заявил архиепископ Шаль. — Сегодня мы молимся о даре их беатификации». С проповедью на мессе также выступил постулятор дела о беатификации о. Витольд Бурда.

Крестьяне Юзеф и Виктория Ульма жили в деревне Марковой на Юго-Востоке Польши, и в течение двух лет прятали в своем доме евреев от нацистов. 24 марта 1944 года немецкая полиция устроила облаву на их дом и расстреляла восьмерых прятавшихся там евреев, в том числе грудного ребенка, а также все семейство Ульма: Юзефа, Викторию и их шестерых детей в возрасте от 2 до 8 лет. По свидетельству врача, участвовавшего в эксгумации, Витория была беременна и начала рожать во время расстрела.

Процесс беатификации семьи Ульма был начат в архидиоцезе Пельплина в 2003 году, с 2017 его взяла на себя архиепархия Пшемысля. В настоящее время епархиальная стадия процесса завершена и дело передано на рассмотрение Конгрегации по канонизации святых в Риме.

По словам о. Бурды, задача дела о беатификации — доказать, что Ульма приняли мученическую смерть за веру во Христа, а их палачи — немецкие жандармы «лишили их жизни потому, что ненавидели их за их христианскую добродетель — любовь к ближнему». Священник рассказал, что почитание семьи Ульма уже распространяется по всему католическому миру, и он регулярно получает письма с просьбой прислать фотографии семьи от общин из разных стран. От Ульма остался большой фотоархив: отец семейства, Юзеф, увлекался фотографией.

В 1995 году израильский мемориал Холокоста Яд Вашем присвоил семье Ульма звание «праведников народов мира». В 2016 году в Марковой открылся музей семьи Ульма, рассказывающий о всех поляках, спасавших евреев в годы Второй мировой войны.