Польские епископы обеспокоены ростом числа алкоголиков в стране, особенно в период пандемии

В Польше почти 20 тысяч человек в год умирают по причине алкоголя; в 2020 году поляки потратили около 39 миллиардов злотых – то есть 8,5 миллиарда евро — на приобретение алкогольных напитков, что равноценно стоимости 100 тысяч квартир комфорт-класса: эти цифры приводит монсеньор Тадеуш Бронаковский, руководитель Отдела апостольства трезвости и помощи наркозависимым в лоне Польской епископской конференции, в специальном послании по случаю месяца трезвости, борьбы с алкоголизмом и наркоманией, который традиционно проходит в августе.

«Ни одна земная пища не в состоянии насытить нашу душу и открыть нас к дару вечной жизни: это может сделать только Евхаристия, — пишет монсеньор Бронаковский. – Однако мы, к сожалению, с тревогой констатируем, что в нашей стране для миллионов людей самой важной ʺпищейʺ» являются токсичные вещества и смертельные зависимости». Иерарх призывает задуматься о причинах этих феноменов и об их драматических последствиях для семьи и общества: «Давайте посмотрим на слезы детей, которые живут, боясь своих родителей, — увещает епископ. – Посмотрим на слезы матерей и отцов, оплакивающих участь детей-алкоголиков, вспомним слезы тех, кто потерял супруга по причине зависимости».

Президент Отдела апостольства трезвости и помощи наркозависимым подчеркивает, что во время пандемии COVID-19 число алкоголиков и наркоманов в Польше значительно выросло, прежде всего среди молодежи. Одновременно с этим выросло и непонимание последствий этих патологий, иногда смертельных, таких как домашнее насилие, неизлечимые заболевания детей, родившихся от пьющих матерей, суициды, ДТП по вине нетрезвых водителей. Речь идет об «уничтоженных или же разбитых жизнях», пишет Бронаковский, настаивая на необходимости радикальных перемен, умеренности и воздержания. Нужно сделать ответственный выбор, ведь во многих случаях речь идет о выборе между жизнью и смертью.

Прелат напоминает, что воздержание должно практиковаться не только самим страдающим от зависимости, но и его семьей, друзьями, коллегами: только так, с помощью явного свидетельства трезвости, можно помочь больным и поддержать их последовательные решения. Наука подтверждает, что «самые опасные алкоголики находятся там, где нет трезвых, которые подают ценный пример умеренности и возможности нормальной и счастливой жизни без алкоголя». Трезвенники являются «отважными свидетелями», «верными друзьями для самих себя и для других», пишет епископ.

Всем верующим монсеньор Бронаковский напоминает, что, подобно ученикам Иисуса, все мы призваны стать апостолами – в данном случае апостолами трезвости, — мужественно свидетельствуя о блаженстве трезвости и противостоя принуждению к выпивке. Быть апостолами трезвости означает также бороться с рекламой алкогольных напитков и настаивать на пересмотре системы безответственной торговли и продвижения продуктов, разрушающих нацию. Трезвость является также сферой ответственности Церкви, подчеркивает епископ: «Чем больше верных откажутся от алкоголя из любви к Богу и к людям, чем больше будет трезвых подростков и взрослых».

Еще один призыв обращен к семьям: они играют первостепенную роль в продвижении трезвого образа жизни. Любовь супругов и их забота о воспитании детей согласно евангельским ценностям – это лучшая школа трезвости, поясняет иерарх. Семья представляют собой также лучшую терапию против зависимостей. Эта терапия заключается в любви, которая может быть по необходимости «жесткой с алкоголиками – до тех пор пока они не встанут на путь перемен». Всему обществу монсеньор Бронаковский напоминает о необходимости осознания проблем, связанных с алкоголем, и поиска путей выхода из зависимостей.

В конце своего послания монсеньор Бронаковский приводит слова кардинала Стефана Вышинского, польского примаса, который будет причислен к лику блаженных 12 сентября этого года. «Для него вопрос трезвости был чрезвычайно важен, — отмечает Бронаковский, – так что он даже утверждало, что преодоление пьянства и алкоголизма начинается в семье, но все общество, вся страна, Церковь и государство должны содействовать этому всеми силами», поскольку «нетрезвая нация уже потерпела поражение, так же как нетрезвый человек не осознает свое достоинство и теряет свободу».



Источник: Vatican News