Полная индульгенция по случаю 800-й годовщины «Рождества в Греччо»

800 лет назад в Греччо святой Франциск пожелал вспомнить рождение Господа, основав традицию создания вертепа. Эта традиция со временем распространилась во всей Церкви и помогает нам глубже пережить великую тайну Воплощения.

17 апреля 2023 года, в рамках празднования 800-летия создания святым Франциском рождественского вертепа в Греччо, главы францисканских орденов обратились к Святейшему Отцу со следующей просьбой:

«Для того чтобы способствовать духовному обновлению верных и приумножать жизнь благодати, просим, чтобы начиная с 8 декабря 2023 года – торжества Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, до 2 февраля 2024 года – праздника Сретения Господня, верные могли получить полную индульгенцию на общих условиях, посещая храмы, принадлежащие францисканским общинам по всему миру, и молясь перед установленными там вертепами. Также и те, кто болеет или физически не может участвовать в богослужениях, могут воспользоваться даром полной индульгенции, жертвуя свои страдания Господу или совершая практики благочестия».

Апостольская Пенитенциария поддержала эту просьбу, предоставив право заявить о ней публично. В письме, обращенном ко всем братьям и сестрам Францисканской Семьи, главы францисканских орденов сообщают: «Во всех храмах, которые доверены нам для пастырской опеки, верные смогут получить полную индульгенцию на обычных условиях начиная с 8 декабря 2023 года до 2 февраля 2024 года». Они отмечают, что эта «привилегия» хорошо вписывается в особые отношения, установленные между святым Франциском и Церковью, когда он попросил у Папы индульгенцию для тех, кто посещает Порциунколу. И выражают надежду, что для всей Францисканской Семьи и для каждого брата и сестры это даст возможность сопричастности к юбилею и духовного обновления.

Письмо подписали Президент IFC-TOR Фрэнсис Дункан OSF и Генеральные министры францисканских орденов: Массимо Фузарелли OFM, Карлос Альберто Троварелли OFMConv, Тибор Каузер OFS, Роберто Дженуин OFMCap, Амандо Трухильо Кано TOR.

Источник: «Францисканцы в России»