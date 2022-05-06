Politico: Верховный суд США намерен отменить право на аборт

Верховный суд США проголосовал за отмену права на аборт. Имеется в виду пересмотр прецедента 1973 года, который стал основой для легализации абортов по всей стране.

Данная информация досталась общественности в результате утечки и уже привела к накалу политических страстей, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Politico.

В 1973 году состоялся суд, обозначенный в истории США как «Роу против Уэйда». Под псевдонимом Джейн Роу выступали адвокаты, желавшие добиться запрета абортов. Противником выступил прокурор Генри Уэйд. В итоге Верховный суд постановил, что женщина имеет право на аборт в случае, если срок беременности не превышает 28 недель. До этого прецедента вопрос легальности абортов решался на уровне штатов, и аборты были полностью запрещены в 30 из них, в 16 были сильно ограничены, а свободно разрешены только в четырех штатах.

В данный момент среди судей Верховного суда возобладала точка зрения, что данный прецедент был антиконституционным.

«Роу был вопиюще неправ с самого начала. Его аргументация была исключительно слабой, и решение имело разрушительные последствия. Роу и Кейси не только не привели к общенациональному урегулированию проблемы абортов, но и разожгли дебаты и углубили разногласия», — написал судья Сэмюэл Алито.

Он отметил, что необходимо «прислушаться к Конституции и вернуть вопрос об абортах народным избранникам» (законодательным органам штатов — ИФ).

Politico отмечает, что решение суда является предварительным. Окончательный вердикт будет вынесен в течение двух месяцев. В случае отмены прецедента вопрос легальности абортов снова вернется в ведение законодательства штатов. На данный момент уже несколько штатов, в частности Миссури и Техас, намерены запретить своим резидентам искусственно прерывать беременность.



(На фото — акция противников абортов у здания Верховного суда США, январь 2022 года)