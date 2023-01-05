«Бенедикт, верный друг Жениха, да будет твоя радость совершенной!» Погребальная Месса на площади Святого Петра (+ ФОТО)

Утром 5 января Папа Франциск возглавил заупокойную Святую Мессу о своём предшественнике Йозефе Ратцингере, Папе Бенедикте XVI; в богослужении на площади Святого Петра приняли участие около 130 кардиналов, более 400 епископов, почти 3700 священников, итальянская, немецкая и экуменические делегации, 50 тысяч паломников со всего мира. Передает русская служба Vatican News.

Свою проповедь Епископ Рима начал с последних слов Иисуса, прозвучавших с Креста Голгофы: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» (Лк 23,46). Этот последний вздох Спасителя подтвердил то, что вся Его земная жизнь была непрестанным преданием Себя Небесному Отцу, – «в Его руки, руки прощения и сострадания, исцеления и милосердия, помазания и благословения, которые побудили Его также вверить Себя в руки братьев», – отметил Папа. Господь возложил на Себя все тяготы Евангелия, и Его длани были изранены любовью к людям: именно их Он показывает апостолу Фоме (см. Ин 20,27) и каждому из нас. Его руки не перестают предлагать себя, «дабы мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё» (см. Бенедикт XVI, Deus caritas est 1).

Епископ Рима отметил, что слова Иисуса «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» – это «приглашение и программа жизни», которая может изваять, как горшечник, сердце пастыря, вызывая в нём те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Благодарная самоотдача служению Господу и Его народу проистекает от принятия абсолютно безвозмездного дара. Пастырь принадлежит Господу и людям, пребывая под защитой десницы и сердца Бога, отметил Папа. Иисус обращается к пастырю с просьбой: «Пребудь в линиях Моих рук и отдай Мне свои»; Он полагается на слабые руки учеников, «чтобы накормить Свой народ и сказать: примите и ядите, примите и пейте, сие есть Тело Мое, которое за вас предаётся» (см. Лк 22,19), подчеркнул Святейший Отец.

Молитвенное посвящение оттачивается посреди перепутий и противоречий, с которыми приходится сталкиваться пастырю:

«Подобно Учителю, он несёт на плечах усталость ходатайства и помазания ради своего народа, особенно там, где доброта вынуждена бороться, а достоинство братьев находится под угрозой».

По словам Папы, в этой «заступнической встрече» Господь порождает в пастыре кротость, готовую понимать, принимать, надеяться и рисковать, преодолевая возможное непонимание. Молитвенное и благоговейное упование мотивирует действия пастыря и сообразовывает его сердце и решения с Божьими временами: «Пасти означает любить, а любить означает также быть готовыми к страданию. Любить означает подавать овцам подлинное благо, пищу истины Божией, Слова Божия, питание Его присутствия»: именно эти слова произнёс Бенедикт XVI по случаю начала своего понтификата (24 апреля 2005 г.).

Самоотверженность в служении, отметил Папа Франциск, поддерживается утешением Святого Духа, Который всегда предшествует христианской миссии: благодаря Ему рождается «горячее желание передавать другим красоту и радость Евангелия»; плодотворно свидетельствовать, подобно Деве Марии, оставаясь у подножия Креста; укореняться в подлинном мире, в терпеливой надежде на исполнение Господних обетований.

«Мы тоже, крепко связанные с последними словами Господа и со свидетельством Его жизни, хотим, как церковная община, пойти по Его стопам и вверить нашего брата в руки Отца: да найдут милосердные Божьи руки его светильник, зажжённый елеем Евангелия, которое он распространял и засвидетельствовал при жизни (см. Мф 25,6-7)».

Пастырь понимает: он не в силах нести то, что никогда не смог бы поднять в одиночку, и поэтому он умеет положиться на молитву и заботу доверенных ему людей. Подобно евангельским мироносицам, Церковь собралась у гроба Папы Ратцингера «с благовониями благодарности и миром надежды, чтобы ещё раз выразить ему любовь, которой не становится меньше», подчеркнул Епископ Рима:

«Мы хотим сделать это с тем же помазанием, мудростью, нежностью и преданностью, которые он умел дарить на протяжении многих лет. Мы хотим вместе сказать: ‘Отче, в руки Твои предаём дух его’. Бенедикт, верный друг Жениха, да будет твоя радость совершенной, когда ты окончательно и навсегда услышишь Его голос!».