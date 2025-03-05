Поездка Преосвященного Штефана Липке в Омск (+ ФОТО)

С 1 по 3 марта 2025 года монс. Штефан Липке SJ совершил свой первый визит в Омскую область в ранге вспомогательного епископа Преображенской епархии. Целью поездки стало знакомство нового архиерея с приходами Омского деканата.

Вот что об этом событии нам кратко рассказал по телефону настоятель прихода Сретения Господня священник Вадим Ладыгин:

— Владыка Штефан приехал в Омск на поезде 1 марта. Я его встретил на вокзале, и мы отправились в наш приход, где Его Преосвященством была совершена Святая Месса. Потом в приходском доме мы представили новому Вспомогательному епископу информацию обо всех настоятелях, которые служили здесь до сегодняшнего дня. Вкратце рассказали, какая работа была проведена в приходе и какой вклад внёс каждый из священников. Познакомили нашего гостя с основными направлениями нашей деятельности: группой Живого Розария, воскресной школой, Ассоциацией чудотворного медальона. А после братской трапезы у Владыки было свободное пастырское общение с прихожанами, которые могли задать интересующие их вопросы и получить ответы. В этот же день мы поехали в село Азово, где была отслужена ещё одна Литургия, после которой также немного рассказали о местном приходе и о служивших в нём священниках. Затем состоялось традиционное общение Отца Епископа с прихожанами, плавно перетёкшее в ужин.

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И дополнительные подробности о поездке от самого Владыки Штефана:

— Я приехал утром в субботу, и вместе с отцом Вадимом мы сразу отправились в приход Сретения Господня, расположенный в левобережной части города. Там была Месса и встреча с прихожанами. Они задавали много вопросов и одновременно рассказали об истории своего прихода. В советское время власти разрешили на этом месте купить дом для молитв, и в восьмидесятые годы здесь существовала небольшая католическая община. Впоследствии, когда стало возможным на этом месте построить настоящий храм, тот старый дом был снесен, а на его месте была выстроена сегодняшняя приходская церковь. И сейчас община постепенно приближается к 30-летию своего храма. На эту нашу встречу пришли 45 человек, и очень красиво, что были представлены все поколения – от мала до велика.

Оттуда мы поехали в с. Азово – это километров пятьдесят от города. И там тоже была Месса, 30 человек – и тоже разные поколения. Потом тоже сидели вместе, и ели, и пели, общались.

А вечером уже состоялась моя встреча со всем духовенством Омского деканата – были два священника и четыре сестры из конгрегации Дочерей Милосердия Святого Викентия де Поля.

В воскресенье 2 марта я служил в приходе Святого Георгия Победоносца (настоятель о. Габриэль Вергани, IVE). Этот храм находится в правобережной части Омска. На утренней воскресной Мессе четыре человека приняли Таинство Миропомазания (их возраст был самый разный: от 18 до 50 лет). В храме было довольно много народу – около семидесяти человек. Уже после Мессы мы собрались в просторном приходском зале, где смогли продолжить наше непосредственное общение.

После обеда я ещё поехал в село Сереброполье, где находится Епархиальный дом для пожилых людей им. Святых Праведных Симеона и Анны. Там тоже была Месса, правда на ней присутствовало совсем мало людей – всего четыре человека, включая директора Регину Гюнтер. Но те, кто там живёт, радушно показали мне и своё хозяйство, и коз, и кроликов.

В понедельник 3 марта мы возвратились в Омск. Утром буднего дня там была рядовая Месса. А затем я побывал в «Каритас» Омска. Мне показали все помещения Каритас, который работает очень активно, что весьма впечатляет. Центр «ПРО УХОД», Патронажная служба, Социальная столовая, которая, опять же, находится рядом с Психоневрологическим диспансером. Там я познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным, одним из подопечных этой благотворительной организации. Время, проведенное в омском «Каритас», было весьма плодотворным — мы не только пообщались со всеми сотрудниками, но и обменялись идеями на будущее.

Вечером я сел на обратный поезд и утром во вторник 4 марта вернулся в Новосибирск. Вот такая была поездка.