Бенедикт XVI: «поздравления с 95-летием со всего мира очень меня обрадовали»

Почетный Папа признался, что 16 апреля 2022 года он встретил «очень счастливый» 95-й день рождения благодаря этому хору поздравлений – только на официальный веб-сайт benedictusXVI.org их поступило около 3 тысяч на 24 языках, передает Седмица со ссылкой на CNA.

Бенедикт XVI поблагодарил поздравителей на своем привычном веб-сайте Tagespost Foundation, созданном для него в прежние времена. «По случаю моего 95-летия я получил огромное количество сообщений со всего мира с добрыми пожеланиями счастливого дня рождения, – с признательностью пишет Папа на покое. – От этих многочисленных проявлений любви, преданности и сочувствия я почувствовал себя очень счастливым. Свою благодарность и единство с вами я выражаю в молитвах».

Большинство сообщений пришли на немецком (родном для понтифика), английском, итальянском и польском языках. Архиепископ Георг Генсвайн, личный секретарь Папы-эмерита, ознакомил его с поздравлениями на экране планшета в его резиденции, монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. «Почетный Папа Римский попросил меня выразить свою самую сердечную благодарность каждому, кто тепло поздравил его с днем рождения на веб-сайте benedictusXVI.org, – сообщил монс. Генсвайн. – Множество теплых и любящих посланий, полученных в этот день, наполнили его душу великой радостью и глубоко тронули».

В этом году день рождения Йозефа Ратцингера пришелся на Страстную субботу 16 апреля, как и в год его рождения (1927) в Марктль-ам-Инн, небольшом баварском городке близ границы с Австрией. «Мой день рождения выпал на последний день Страстной недели и канун Пасхи, а потому всегда считался знаковым событием в нашей семейной истории, – пишет Папа в своих мемуарах. – Мои глубоко верующие родители очень обрадовались, что я был крещен наутро в день рождения. Меня крестили святой водой, освященной прямо перед тем во время Пасхальной всенощной службы. Первое крещение новой святой водой всегда считалось благословенным событием и знаком провидения. Я всегда ощущал глубочайшую благодарность за этот благословенный знак промыслу Божию, ибо моя жизнь с самого начала окунулась в Пасхальную Тайну. Все родные вспоминали, что это было не Пасхальное воскресенье, а «только» Страстная суббота. Однако чем больше я размышляю об этом, тем больше мне кажется, что этот счастливый знак указывает суть нашей человеческой жизни, которая всегда ждет Пасхи, еще не достигла полного света в своем восхождении, однако уверенно движется к нему».

Одним из первых поздравил Бенедикта XVI с 95-летием епископ Вольфганг Ипольт из Герлица (Восточная Германия). «Я благодарю вас от всего сердца за все то, что вы принесли Церкви в своих трудах, – пишет епископ. – Я уверен, что вы помогли многим людям найти Бога, глубже познать и полюбить Христа. Пусть Господь однажды вознаградит вас за эти усилия в Своей славе!».

Администрация сайта benedictusXVI.org, в свою очередь, пообещала собрать все нынешние поздравления, издать под единой обложкой в красивом переплете и вручить почетному Папе.