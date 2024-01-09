«Почему волновались звезды?» Рождественский праздник в Католической школе (+ ФОТО)

Знаете ли Вы, что звезды на небе такие же любознательные и любопытные, как и люди? История, которую рассказали ученики Католической школы г. Новосибирска, как раз наглядно представила всем гостям, пришедшим сюда на празднование Рождества Христова — что же происходило со звездами на небе в канун появления на земле Божественного Младенца.

Итак, один мудрец — он же звездочет — заметил, что что-то происходит со звездами: то они светят ярче чем обычно, то перемигиваются друг с другом, то «носятся» по небу, а то устремляются ближе к земле, да так близко, что и не разобрать уже где небо, а где земля.

Звезды же действительно были очень активны — они внимательно следили за всем происходящим в тот момент на земле, так как сами до конца не понимали еще, что же тут такое свершается. Звезды задавали много вопросов «матушке Луне», но она не могла ответить на их вопросы и поэтому разрешила им немного приблизится к земле — к небольшому городку Вифлеему, где и происходила эта необычная история.

Звезды увидели, как в ту пору множество ангелов спустились на землю. Ангелы даже являлись людям и звали их в город Вифлеем, в небольшую пещеру, где был рожден Чудесный Младенец, но не все люди захотели услышать и последовать за ними.

Это еще больше удивляло звезды: как люди могут быть такими «слепыми и глухими», когда такое удивительное и многозначительное событие происходит прям среди них, рядом с ними? Ведь и самим звездам, чтобы увидеть такое чудо, пришлось даже покинуть свои обычные места на небосклоне.

И вот рядом с ними ярко зажглась новая звезда — новый человек родился на земле!

По доброй и неуклонной традиции на Рождественском представлении присутствовал Его Преосвященство Владыка Иосиф Верт. И как же иначе, ведь Отец Епископ — наш постоянный и благодарный зритель! Кроме того, в этом году нашу школу посетили гости из Италии: родственники и друзья отца Коррадо Трабукки, OFM. Они тоже пришли посмотреть спектакль и были очень довольны. Как и родители ребят, которые после спектакля сердечно благодарили организаторов за прекрасное представление и чудесный праздник.

В свою очередь, директор школы о. Коррадо от имени учеников, учителей, сотрудников, родителей и от себя лично благодарит всех, кто помогал и помогает нам в нашем служении, в нашей работе. Выражаем огромную признательность за пожертвования всем католическим приходам и общинам — как в России, так и за ее пределами! Низкий поклон всем людям, оказывающим нашей школе индивидуальную поддержку!

С наступившим Рождеством Христовым и Новым годом!!!



Оксана Кондратьева