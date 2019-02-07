По случаю третьей годовщины встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла Москву посетит делегация во главе с кардиналом Куртом Кохом

По случаю третьей годовщины встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване 12-13 февраля Москву посетит делегация Римско-Католической Церкви во главе с кардиналом Куртом Кохом, председателем Папского совета по содействию христианскому единству.

В состав делегации входит также президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья.

Центральным моментом этого визита станет участие в международной конференции «Смерть и умирание в технологическом обществе: между биомедициной и духовностью», которая совместно проводится Общецерковной аспирантурой и докторантурой им. свв. Кирилла и Мефодия и Папской академией защиты жизни.

12 февраля в 8:30 кардинал Курт Кох отслужит Святую Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото: CNS photo/Paul Haring