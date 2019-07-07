По итогам двухдневного визита руководства УГКЦ в Ватикан Залом Печати было обнародовано специальное сообщение

В документе Зала Печати Апостольской Столицы прежде всего сообщается, что 5-6 июля 2019 г. Папа Франциск возглавил встречу с Верховным Архиепископом, митрополитами, членами Постоянного Синода Украинской Греко-Католической Церкви и руководителями компетентных дикастерий Римской Курии.

Посредством этой инициативы «Святейший Отец желал выразить свою особую близость к этой Восточной Католической Церкви sui iuris«. Вместе со своими сотрудниками он «высоко оценил ее историю, ее духовную, литургическую, богословскую и каноническую традицию, ее верность единству с Преемником Святого Петра, подтвержденную и запечатленную кровью мучеников». «Анализ предлагаемых тем состоялся в духе собеседования и сопровождался молитвой, а его целью был поиск необходимых условий для того, чтобы обеспечить развитие и процветание этой Церкви в современном мире», — говорится в коммюнике.

Особое внимание было уделено пастырской работе, евангелизационному служению, экуменизму, особому призванию Украинской Греко-Католической Церкви в контексте современных общественно-политических вызовов, прежде всего в условиях войны и гуманитарного кризиса в Украине, а также ее служения в различных странах мира.

Было высказано пожелание, чтобы такой же способ коммуникации имел продолжение в будущем «с целью создания необходимых условий для гармоничного развития Украинской Греко-Католической Церкви, а также других Восточных Католических Церквей в их идентичности и миссии».

По материалам Vatican News