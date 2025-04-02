Письмо префекта Департамента по делам Восточных Церквей

Префект Департамента по делам Восточных Церквей кардинал Клаудио Гуджеротти направил всем епископам письмо, в котором просит провести следующий сбор пожертвований для Святой Земли, «не компрометируя смысл и эффективность» этого начинания.

Традиционный сбор пожертвований на нужды Святой Земли, который проводится в Страстную пятницу во всей Церкви, — это ответ на «воззвание о помощи тех, кто тяжело страдает». «В то время как я вам пишу, наши сердца утешаются наступившим прекращением огня, — пишет кардинал, обращаясь к ординариям поместных Церквей. – Мы знаем, что оно хрупко и в силу своей природы одного его недостаточно для решения проблем и для искоренения ненависти в регионе. Но хотя бы глаза не видят больше взрывов, а тревога о непоправимом утихла».

Префект ватиканского ведомства подчеркивает долг христиан: поспешить на помощь, чтобы «содействовать, как только это станет возможно на практике, возрождению жизни» на Святой Земле: «Все, начиная с детей, имеют право жить в мире и вернуть себе школы и дома, играть вместе, не боясь вновь увидеть сатанинский оскал смерти. (…) Для нас, христиан, святые места наделены особой ценностью, ведь это — воплощение Воплощения. С самого начала их оберегали христианские общины, во всем разнообразии своих традиций, и уже много столетий с достойной восхищения верностью о них заботятся Меньшие братья из Кустодии (Святой Земли)».

«Прошу вас, — добавляет в конце письма кардинал Гуджеротти, — избегайте продвижения в наших Церквах параллельных сборов пожертвований с той же целью, дабы не было скомпрометировано значение и эффективность вашей благотворительности как вселенского начинания Преемника Петра, Епископа Рима». Префект поясняет, что собранное должно быть передано непосредственно Департаменту по делам Восточных Церквей через местные представительства Кустодии Св. Земли.

В специальном пояснении Департамент по делам Восточных Церквей напомнил об истории и целях сбора пожертвований для Святой Земли: это начинание связано с желанием Римских Пап «сохранять крепкие узы между всеми христианами мира и святыми местами». Посредством апостольского увещания Nobis in Animo (25 марта 1974 года) святой Папа Павел VI придал решающий импульс делам благотворительности в пользу Cвятой Земли, которую он сам поcетил в 1964 году.

С помощью собранных средств францисканская Кустодия – получающая 65 процентов от всех пожертвований — осуществляет свою миссию: оберегать святые места и продвигать в них христианское присутствие, поддерживая пастырские, образовательные, медицинские и социальные структуры.

К Святой Земле относятся и другие земли, упомянутые в Священном Писании: помимо территорий, опекаемых Кустодией, — в Израиле, Палестине, Иордании, Египте, на Кипре и в Турции, — это и священные места в Сирии, Ливане, Эфиопии, Эритрее, Иране и Ираке.



Источник: русская служба Vatican News