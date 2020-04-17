Первый католический святой Китая был распят в Ухане. Историк Церкви считает, что ему нужно молиться об избавлении от коронавируса.

Первый католический святой Китая – Жан-Габриэль Пербуар (1802-1840) принял мученическую смерть в Ухане – первом эпицентре пандемии коронавируса. Сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Агентство CNA поговорило c Энтони Кларком, профессором истории, который провел некоторое время в Китае, изучая жизнь святого Жана-Габриэля и другого святого – Франсуа-Режи Кле (1748-1820), который также проповедовал христианство в Китае, за что принял мученическую смерть. По мнению профессора Кларка, этим святым следует молиться о заступничестве во время пандемии коронавируса. «И святой Пербуар, и святой Кле были задушены, то есть они умерли, будучи лишены возможности дышать, – говорит Кларк. – Они – самые подходящие заступники, помогающие от этой болезни».

Жан-Габриэль Пербуар родился в крестьянской семье на юго-западе Франции. В 16 лет он вступил в миссионерское общество Конгрегация миссий (лазаристов), после чего принял монашеские обеты, учился и преподавал в семинарии, был рукоположен во священника. В 1835 году отправился на миссию в Китай. Сначала Пербуар провел два года в Макао, где изучал китайский язык, зачем начал проповедовать в провинциях Хэнань и Хубэй. В 1839 году он был арестован и подвергнут пыткам, а 16 сентября 1840 года казнен – его распяли на кресте и задушили. Жан-Габриэль Пербуар был беатифицирован Папой Львом XIII в 1889 г., а в 1996 г. Папа Иоанн Павел II прославил его в лике святых. Франсуа-Режи Кле был канонизирован в 2000 году вместе со 120 другими китайскими мучениками.

Ухань, сегодня известный на весь мир как город, где началась пандемия COVID-19, когда-то был центром католической миссии в Китае. Миссионеры открыли в городе несколько больниц, на месте которых до сих пор действуют медицинские учреждения. Так, рядом с центральной больницей Уханя установлен памятник Преосвященному Эустакио Дзаноли – епископу, основавшему больницу на этом месте в 1880 году. Еще одна больница в Ухане была открыта францисканцами и раньше носила имя отца Мэи Жанчуня – под таким именем в Китае был известен итальянский миссионер Паскуале Ангелико Мелотто, убитый в 1923 году. Клирика похитили ради выкупа, а затем выстрелили ему в живот отравленной пулей. Перед смертью отец Мэи Жанчунь сказал, что был счастлив посвятить свою жизнь китайцам и с радостью умирает за них. Названная в его честь больница находилась под управлением францисканских монахинь до 1952 года, когда из Китая были высланы все католические миссионеры.

«Католическая община Уханя сильно пострадала при Мао в эпоху культурной революции, – рассказывает профессор Кларк. – Во время гонений католики спрятали надгробные камни святого Пербуара и святого Кле. Когда я был в Ухане, я посетил семинарию, где эти камни выставлены для поклонения». Останки обоих мучеников был вывезены во Францию и захоронены в часовне Святого Викентия де Поля – основателя Конгрегации миссий.