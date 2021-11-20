Первые подробности проходящей в Епархиальном центре «Вифлеем» встречи молодёжи (+ ФОТО)

Как уже сообщалось, 19 ноября в Пастырском центре «Вифлеем» в поселке Мочище под Новосибирском начала свою работу Встреча молодежи Преображенской епархии.

Организованная Комиссией по делам молодежи, нынешняя Епархиальная встреча будет проходить три дня и завершится в воскресенье 21 ноября (в торжество Христа Царя Вселенной) Святой Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня. Гостеприимная столица Сибири собрала более 40 участников, предоставив всем возможность личного общения и молитвы.

Как нам рассказал отец Вадим Ладыгин, отвечающий за работу с молодыми католиками в епархии, в основе встречи – обсуждение послания Папы Франциска на Всемирный день молодежи 2021, имеющего заголовок «Встань! Я поставлю тебя свидетелем того, что ты видел» (см. Деян 26,16).

Интересен астрономический фон начала встречи: «В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — сообщили накануне в госкорпорации «Роскосмос».

Однако — ни продолжающаяся пандемия, ни события космического плана — не стали преградой для молодых католиков нашей епархии. Поэтому в программе моложенного форума – и Святые Мессы, и адорации, и общая молитва, а также конференции, свидетельства…

В первый день, вернее вечером в пятницу (в самый разгар «затмения») со своей молодой паствой пообщался Преосвященный Владыка Иосиф Верт.



Итак — первый фоторепортаж из гущи событий, предоставленный нам организатором молодежного форума о. Вадимом Ладыгиным: