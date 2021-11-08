Первому готическому собору в Испании исполнилось 800 лет

Папа Франциск разрешил архиепархии Бургоса отметить особый юбилейный год по случаю восьмого столетия со дня основания собора.

Собор Святой Марии Бургосской — один из лучших образцов готических построек в мире и первый на всем Пиренейском полуострове. Несмотря на то, что Бургос стал епископством еще в 1075 году, во время правления Альфонсо VI, короля Леона и Кастилии (Альфонсо «Храбрый»), только в 1221 году при Фердинанде III (Фердинанд «Святой») было начато строительство собора. В 2021 году исполняется 800 лет со времени начала главного храма Бургосской архиепархии, передает Седмица со ссылкой на Аleteia.org.

Собор, первоначально построенный королем Альфонсо, был завершен в 1096 году. Но эта первая церковь, также посвященная Деве Марии, вскоре стала слишком маленькой для Бургоса, города, который должен был стать символической столицей королевства Кастилия и Леон, обладающего уникальной политической экономической и духовной властью, так как это одна из главных остановок французского паломнического Пути Камино де Сантьяго.

Романский собор Альфонсо был в конечном итоге снесен (как тогда было принято), чтобы освободить место для нового. Тогдашний Папа Гонорий III даровал всеобщую индульгенцию всем, кто участвовал в строительстве новой церкви.

Построенный на протяжении веков на месте предыдущей церкви короля Альфонсо, новый готический собор не раз последовательно претерпевал обновления и украшения, пока, наконец, не достиг своего нынешнего великолепия в конце 18 века.

Его фасад не уступает по красоте фасадам великих соборов Парижа и Реймса, а его приподнятый интерьер часто сравнивают (и путают из-за фонетического сходства) с внутренним убранством французского собора Святого Стефана в Бурже.

Базилика в Бургосе, несомненно, уникальна во многих аспектах. Это одна из немногих средневековых построек, в которой элегантно и плавно интегрированы элементы различных художественных стилей. Здание можно назвать «историческим трактатом» о готическом, мудехарском, ренессансном, барочном, неоклассическом и неоготическом стилях в искусстве архитектуры.



Бургос, перекресток легенд

Это также место, где встречаются два типично иберийских персонажа: св. апостол Иаков (Сантьяго) и Родриго Диас Де Вивар (Эль Сид Кампеадор). Фактически город Бургос находится на перекрестке двух легендарных испанских маршрутов: Камино де Сантьяго (несомненно, самый известный из всех паломнических маршрутов в мире) и Камино дель Сид, культурный маршрут, исследующий литературные и исторические достопримечательности, связанные со знаменитым средневековым испанским рыцарем, — от небольших деревень до города Бургоса. Фактически, можно сказать, что Камино дель Сид либо начинается в Бургосе, где он родился, либо заканчивается там —могила Эль Сида и его жены Доньи Химены — два самых важных сокровища, хранящихся в соборе.

Эль Сид — типичный героический иберийский персонаж. Он поочередно находился на службе у христианских и мусульманских правителей. Рассказы о его деяниях собраны в Cantar Del Mio Cid (буквально «Песня моего Сида»), старейшей сохранившейся кастильской эпической поэме, которая предлагает уникальный взгляд на сложный религиозный и политический ландшафт Испании 11 века.

Сначала Сид был похоронен в монастыре Сан-Педро-де-Кардена, недалеко от Бургоса (где до сих пор похоронена его лошадь Бабьека), но его останки были перенесены в собор столетие назад, в 1921 году, в ознаменование его 700-летия.



Юбилейный год

Юбилейный год Бургосской епархии был открыт 7 ноября 2020 года открытием Пуэрта Санта-дель-Пердон, «Святых ворот прощения», также известных как Королевские врата, одного из многих обильно украшенных портиков собора в стиле от готики до барокко.

Архиепископ Фидель Эрраэс объяснил, что Папа Франциск дал епархии Бургоса разрешение отмечать этот особый юбилейный год по случаю восьмого столетия собора. Празднование должно было начаться 20 июня 2020 года и закончиться 20 июня 2021 года, в день закладки первого камня собора в 1221 году. Однако из-за пандемии открытие юбилея было отложено до ноября 2020 год, и он завершился 7 ноября 2021 года.

Архиепископ также объяснил, как сообщалось в El Correo de Burgos, что этот юбилей имел четкие духовные, социальные, церковные и культурные цели. Под девизом «Ты храм Божий» епархия подготовила специальный маршрут — «Юбилейный путь», в котором более сотни волонтеров были обучены помогать посетителям по маршруту, ведущему к собору. Паломники, идущие по маршруту, «открыли для себя его многочисленные художественные и исторические сокровища, но также получили подлинный личный опыт духовного обновления».



«Христос из Бургоса»

Хотя собор изобилует художественными и культурными сокровищами (фламандские триптихи, замечательные картины 15, 16 и 17 веков, прекрасные изделия ювелиров, ткани и бесценные документы), одна скульптура выделяется среди всех остальных — это знаменитый «Христос из Бургоса» (Cristo de Burgos).

Его впечатляющий, реалистичный реализм стал легендой. В какой-то момент было заявлено, что его волосы и ногти якобы требовали частой стрижки, и что волосы на лице деревянной статуи также требовали бритья каждые восемь дней или около того. Деревянное тело Христа изваяно таким образом, что кажется, будто оно покрыто настоящей человеческой кожей.

Легенда гласит, что богатый торговец шерстью из Бургоса пообещал монахам монастыря Святого Августина привезти им подарок по возвращении из коммерческой поездки во Фландрию. Когда он уже возвращался в Испанию, он понял, что забыл свое обещание. В тот момент, когда он вспомнил о своем обещании, он обнаружил плавающий в море деревянный ящик со священным изображением. У подножия креста гнездилась чайка и откладывала там яйца. С тех пор яйца, расположенные в основании креста, стали символом Кристо де Бургос.

В своем классическом «Бестиарии Христа» Луи Шарбонно-Лассе объясняет, что яйца и семена «содержат обещание: новую жизнь, которая скоро появится». В христианском искусстве яйцо является символом надежды.

Святой Августин писал: «Остается надежда, которую, на мой взгляд, можно сравнить с яйцом. Ибо надежда еще не достигла своей цели; точно так же яйцо — это что-то, но это еще не курица».

Логично предположить, что поскольку «Распятый Христос» принадлежал августинскому монастырю, монахи поместили эти яйца в основание креста, следуя этому размышлению самого Блаженного Августина. Эти яйца выражают самые высокие из всех надежд: на Воскресение Христа и на возрождение верующего в блаженную жизнь после смерти.