Перуанский католический архиепископ совершил Мессу перед фотографиями умерших от коронавируса людей

15 июня архиепископ Лимы и примас Перу Карлос Кастильо Маттасольо провел воскресную Мессу в пустом кафедральном соборе. Все храмовые скамьи и арки церкви были заполнены портретами жителей страны, умерших от последствий эпидемии COVID-19. Об этом пишет сайт Rublev.com со ссылкой на британскую The Guardian и на информационное агентство Associated Press.

Богослужение стало частью кампании архиепископа Маттасольо, выступающего с критикой перуанской системы здравоохранения, которая, по его мнению, «основана на эгоизме и бизнесе, а не на милосердии и солидарности с народом». По данным центра мониторинга COVID-19 университета Джона Хопкинса (США), от коронавируса в Перу умерли по меньшей мере 6 700 человек. Всего в стране зарегистрировано около 230 тысяч случаев заболевания.

Служители собора в течение нескольких дней размещали фотографии умерших на храмовых скамьях. Когда все 84 скамьи оказались заполнены портретами, архиепископ Маттасольо распорядился прикрепить еще тысячи фотографий к основаниям колонн во внутренних арках церкви. Всего в соборе со время воскресной Мессы насчитывалось более 5 тысяч фотографий жертв эпидемии COVID-19 в Перу.

Из шести с половиной тысяч умерших от коронавируса несколько сот человек умерли просто потому, что не получили медицинскую помощь. Многие семьи оказались за чертой бедности, поскольку все их средства ушли на лечение заболевших родственников.

По мнению экспертов, в ближайшее время страна столкнется с закономерными последствиями эпидемии: массовой безработицей и экономическим спадом. Согласно прогнозам, снижение уровня производства в Перу может составить 12%. Поэтому архиепископ Маттасольо не только критикует национальную систему здравоохранения, но и выступает за то, чтобы власти страны предприняли меры для помощи наименее защищенным гражданам в условиях экономического кризиса. «Наступает еще более тяжелый момент, — сказал католический иерарх в своей проповеди. — Будет ужасно, если через какое-то время у нас будут тысячи таких же фотографий, только на них будут изображены умершие от голода».

По количеству заразившихся COVID-19 в регионе Латинской Америки Перу уступает только Бразилии, где были зарегистрированы 867 тысяч случаев заражения и насчитывается 43,3 тысячи умерших. Еще в середине марта президент страны Мартин Вискарра объявил в стране чрезвычайное положение, был введен комендантский час, закрыты границы. К началу апреля власти ввели частичную изоляцию населения: по понедельникам, средам и пятницам на улицу могли выходить только мужчины, по вторникам, четвергам и субботам — женщины, а в воскресные дни выход на улицу был запрещен для всех.

Однако, несмотря на все эти шаги, за последние недели Перу оказалась в числе лидеров по числу заразившихся коронавирусом: сегодня по этому показателю страна занимает 8-е место в мире, уступая лишь США, Бразилии, России, Индии, Великобритании, Испании и Италии.