Переживший Холокост еврей, ставший католическим священником, похоронен вместе с родными, ставшими жертвами нацистов

В конце октября 2021 года в Израиле умер еврей, переживший Холокост, который стал католическим священником, а затем переехал в Израиль, чтобы служить там в католической общине. На минувшей неделе он был похоронен в Польше на еврейском кладбище, где лежат его убитые нацистами мать и сестры, передает Седмица со ссылкой на католический портал Аleteia.

Священник Грегор Павловски, урожденный Якоб Цви Гринер, родился в 1931 году. Он вырос в строгой еврейской семье в Замосьце, Польша. После оккупации Польши германскими нацистами началось уничтожение еврейского населения страны.

Гринер, его мать и две сестры спрятались в подвале дома в Замосьце. Когда немцы обнаружили их, Гринеру удалось бежать, но его мать и сестры были доставлены на еврейское кладбище Избицы, где они были убиты и захоронены в братской могиле. Отец Гринера предположительно также был убит, а его брат Хаим бежал в Советский Союз.

Используя поддельное католическое свидетельство о крещении, подаренное ему подростком-евреем, Гринер был в конечном итоге помещен в католический приют, управляемый Польским Красным Крестом. Именно здесь Гринер принял крещение и стал католиком, пишет National Catholic Reporter.

«Я происходил из глубоко религиозной семьи и отчаянно хотел, чтобы религия снова вошла в мою жизнь», — сказал он.

Гринер был рукоположен в сан священника Католической Церкви в 1958 году. При этом он взял себе имя «Павловски» из поддельного свидетельства о крещении.

В 1966 году он решил впервые рассказать историю своего еврейского происхождения. «Я начал осознавать, что не понимаю, кто я, и кто мой народ», — сказал он в интервью National Catholic Reporter. В статье для польского католического еженедельника он написал: «Некоторые евреи могут видеть во мне предателя, но я чувствую себя таким же евреем, как и они».

Примиряя свою католическую веру со своей еврейской идентичностью, Гринер-Павловски позже сказал: «Иисус был Мессией, и Он также был евреем, как и Его апостолы».

В 1970 году Павловски иммигрировал в Израиль, где его приветствовали представители местного католического духовенства и его брат Хаим, который прочитал об истории своего брата в газетной статье.

Павловски был членом иврито-язычного католического викариата и в течение 38 лет служил в польской католической общине в Яффо. При этом он всегда сохранял свою двойную идентичность. На табличке на двери его квартиры было написано два имени: Грегор Павловски, а под ним на иврите — Цви Гринер, его имя при рождении.

В 1974 году Павловски вернулся на еврейское кладбище в Избице, где были убиты и похоронены его мать и сестра, и вместе с братом установил мемориальный камень в память о своей матери и сестрах.

«Я бросил свою семью, чтобы спасти свою жизнь во время Холокоста. Они пришли забрать нас на истребление. Свою жизнь я спас и посвятил служению Богу и человечеству», — гласила надпись на камне.

В это же время священник также устроил себе место для будущего захоронения рядом с захоронением членов своей семьи. «Я родился евреем, я жил как христианин, и я умру как еврей», — заявил тогда Павловски.

Спустя годы, раввин Шалом Малул, декан иешивы Амит Ашдод в Израиле, находился в поездке по Польше со своими учениками, когда заметил памятник матери и сестре Павловского. По возвращении в Израиль Малул связался со священником, и они подружились.

Малул сказал, что Павловски сообщил ему, что посвятил свою жизнь Католической Церкви, потому что католики спасли его жизнь, и он почувствовал сильную признательность к ним за это.

25 октября по Павловскому отслужили заупокойную Мессу в церкви Святого Петра в Яффо. А позже, согласно желанию Павловского, он был похоронен в Польше вместе со своей семьей в рамках еврейской церемонии. Но на его надгробии начертано изображение хлебов и рыб, символизирующих чудеса, совершенные Иисусом Христом.