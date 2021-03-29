Перепись в Великобритании: впервые доля граждан, заявляющих о своей принадлежности христианству, может упасть ниже 50%

На прошлых выходных в Великобритании прошла перепись населения, которая засвидетельствовала продолжающееся снижение уровня религиозности среди британцев и падение числа тех, кто заявляет о своей принадлежности христианству.

На основании предварительных данных специалисты прогнозируют дальнейший отход граждан страны от Англиканской Церкви и, шире, от любых форм организованной религии. О результатах переписи пишет портал «Рублев» со ссылкой на The Guardian.



Христиане в Великобритании: больше или меньше половины граждан?

Начиная с 2001 года, раз в десятилетие опросник переписи содержит вопрос о религиозной принадлежности респондента. Очередной раз этот вопрос был включен в опросник в этом году. Последние два исследования показывали падение уровня религиозности британцев: если в 2001 году о своей приверженности христианству заявили 71,6% жителей Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, то в 2011 году этот процент снизился до 59,3.

Пока официальные данные не опубликованы, представители различных научных центров и специалисты в области социологии и религиоведения высказывают свои предположения относительно

Так, например, профессор Эбби Дэй из университета Голдсмит в Лондоне, высказала предположение, что перепись этого года покажет дальнейшее размывание христианской идентичности, главным образом потому, что послевоенные поколения считают церковь неактуальной и аморальной. Дэй предсказала, что доля людей, исповедующих христианство, «может упасть ниже 50 процентов».

Другой специалист, мнение которого приводит издание, эксперт по статистике религии Питер Брайерли сказал, что, по его прогнозам, идентифицировать себя как христиане будут 48% или 49% опрошенных. Однако Дэвид Воас, глава отдела социальных наук Университетского колледжа Лондона, не согласился с таким прогнозом и заявил, что будет удивлен, если эта цифра упадет ниже 50%.

Перепись также проходила в Северной Ирландии, в то время как власти Шотландии решили отложить ее проведение до 2022 года из-за пандемии коронавируса.



Причины падения религиозности британцев. Предположения экспертов

По словам Эбби Дэй, спад религиозности в британском обществе произошел в основном из-за поколения так называемых бэби-бумеров — людей, родившихся между 1946 и 1964 годами; представители этого поколения, как правило, не придавали большого значения конфессиональной принадлежности и, более того, часто воспитывали своих детей вне всяких религиозных институтов.

«Религия обычно передается в семье. Но многие бэби-бумеры, которые в основном воспитывались людьми, которые ходили в церковь, резко порвали с этим, — отметила профессор Дэй в беседе с журналистом The Observer. — С тех пор бэби-бумеры вырастили поколение миллениалов, которые не ходят в церковь. И люди, которые не были воспитаны как практикующие христиане, обычно не становятся религиозными в более позднем возрасте. Очень немногие из подростков, не бывавших ранее в церкви, затем приходят туда».

Эбби Дэй рассказала, что в последнее время беседовала с несколькими десятками представителей поколения «бэби-бумеров», выросшими в христианских семьях. По ее словам, многие из них отвергли христианские ценности и церковную традицию в пользу ценностей, которые они сочли «более актуальными, инклюзивными и гуманными».

«Постхристианами движут этические принципы, касающиеся гендера и сексуального равенства, социальной справедливости, изменения климата и сострадания. Церкви не смогли решить эти моральные вопросы и потеряли моральный авторитет», — заявила она.

По мнению Э. Дэй, отношение сегодняшней молодежи к вопросам, касающимся души, смысла жизни и морали, отличается от взглядов более старшего поколения. Главные претензии молодых британцев к Церкви сегодня опираются на свидетельства жестокости, расизма, гомофобии и сексизма, имевшие место в истории.



«Культурное христианство»: есть ли у него будущее?

По данным Англиканской Церкви, в 2019 году средняя посещаемость воскресных богослужений в масштабах страны составляла около 600 тысяч человек (этот показатель касается только взрослых прихожан), или менее 1% населения. Треть посещавших церковь были в возрасте 70 лет и старше.

Данные опроса, предпринятого исследовательской компанией British Social Attitudes (BSA) в 2018 году, показали: 52% населения Великобритании заявили тогда, что они не принадлежат ни к какой религии, 38% определили себя как христиан, и еще 9% отождествляли себя с другими конфессиями.

Однако в ходе последней переписи только 25% населения заявили, что не принадлежат ни к какой религии. По словам Дэвида Воаса, такой результат обусловлен критической разницей в формулировках вопросов, содержавшихся в исследовании BSA и опроснике для переписи.

В исследовании BSA вопрос звучал как: «Считаете ли вы себя принадлежащим к религиозной группе?» Опросник общебританской переписи содержал другую формулировку: «Какова ваша религия?» По мнению Д. Воаса, такой вопрос подразумевает, что религия должна быть у каждого, поэтому исследователи и получили принципиально другие результаты.

Параллельно с переписью свой опрос населения провела исследовательская компания YouGov от имени Humanists UK. Респондентам задавали людям тот же вопрос, что и перепись, — «Какова ваша религия?», но затем просили тех, кто назвал себя христианином, пояснить причины их ответа.

Почти шесть из 10 (59%) заявили, что это произошло из-за того, что они были крещены, а 49% — из-за того, что их воспитали так, чтобы они считали себя христианами. Более четверти (26%) заявили, что они считают себя христианами «потому что это христианская страна». Более половины (51%) заявили, что никогда не посещали церкви или посещали их реже одного раза в год.

И лишь треть опрошенных (34%) заявили, что выбрали свою веру, потому что «верят в учение христианства».

Эндрю Копсон, исполнительный директор Humanists UK, так прокомментировал результаты: «Большинство людей в Великобритании говорят, что они нерелигиозны, определенное меньшинство придерживается религиозных убеждений и очень немногие посещают места поклонения».

Тем не менее, добавил он, во время последней переписи населения свой вариант ответа на вопрос о религиозной принадлежности дали большинство жителей Великобритании — будь то по причине происхождения или воспитания. Активисты из Humanists UK призывают тех британцев, которые не считают себя верующими и не исповедуют никакую религию, прямо отвечать на вопрос и ставить галочку напротив пункта «нет религии».

Эбби Дэй отмечает, что у «культурного христианства» есть «темная сторона». «Идею о том, что мы христианская страна, выдвинули правые популисты, чтобы укрепить свою антииммиграционную позицию, разжигая риторику, основанную на том, что Великобритания теряет свою идентичность», — считает она.

По словам Питера Брайерли, в переписи 2021 года, вероятно, «довольно существенно» увеличится доля населения, отождествляющего себя с нехристианскими вероисповеданиями. По мнению ученого, причины этого кроются в растущей иммиграции и более высоком уровне рождаемости в некоторых общинах религиозных меньшинств.

По оценкам Управления национальной статистики Великобритании, на обработку данных переписи уйдет год.