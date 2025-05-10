Передседатель ККЕР направил поздравления Святейшему Отцу
Председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ Павел Пецци направил поздравительное послание новоизбранному Папе Римскому Льву XIV, в котором отметил, что его слова о мире, диалоге и строительстве мостов нашли глубокий отклик в сердцах российских католиков.
Полный текст поздравления опубликован Информационной службой Архиепархии.
Святейший Отец,
Христос воскрес!
С великой радостью вместе со всей католической общиной в России мы узнали о Вашем избрании Преемником Петра. Мы были поражены свидетельством единства в Святом Духе, которое предстало перед нашими глазами. Площадь Святого Петра также произвела на нас глубокое впечатление благодаря кафоличности, которая охватывает все, и частью которой мы себя ощущаем.
Ваше Святейшество, Ваши первые слова о мире, диалоге, строительстве мостов, которыми должны стать мы сами, нашли глубокий отклик в наших сердцах.
Мы заверяем Ваше Святейшество в наших молитвах и приношении нашей повседневной жизни, а также с нетерпением ждем встречи с Вами во время нашего Юбилейного паломничества в октябре.
В общении Церкви я подтверждаю свою преданность Вам во XР,
† Павел П.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна