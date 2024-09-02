Перед визитом Папы в Индонезию и Сингапур ужесточены меры безопасности

Представитель индонезийской полиции Тьяхёна Сапутра заявил в связи с визитом Папы в страну, что власти хотят быть готовыми к «худшему сценарию», хотя он уверен, что все пройдет хорошо, передает Vatican News со ссылкой на местные СМИ.

Папа Франциск посетит столицу Индонезии – Джакарту – 3-6 сентября 2024 года. В программу визита входит посещение мечети Истикляль и кафедрального собора, а также Св. Месса для сотен тысяч католиков на стадионе Гелора Бунг Карно (GBK).

Последней частью этого продолжительного Апостольского визита станет Сингапур – 11-13 сентября 2024 года. «Что касается охраны и безопасности, полиция вместе с соответствующими сторонами провела обширную подготовку», — говорится в заявлении Архиепархии Сингапура. Участников мессы на стадионе Singapore Sports Hub 12 сентября попросили «сохранять бдительность».

По оценке правительства Сингапура, угроза терроризма в республике по-прежнему остается высокой, однако признаков запланированных терактов нет.

12-дневный тур Папы по Азии и Океании также охватит Папуа-Новую Гвинею с христианским большинством населения и Восточный Тимор — вторую (после Филиппин) преимущественно католическую страну в Азии.