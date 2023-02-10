Патриархи трех Церквей в Сирии призывают снять со страны международные санкции

Иерархи трех христианских Церквей в Сирии призывают снять со страны международные санкции. Открытое письмо об этом подписали Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн, Патриарх Мелькитской Греко-Католической Церкви Иосиф и Патриарх Сиро-Яковитской Православной Церкви Игнатий, передает Global Ortodox.

«Мы, три религиозных лидера Сирии, требуем, чтобы Организация Объединенных Наций и страны, введшие санкции в отношении Сирии, сняли эмбарго и несправедливые ограничения в отношении сирийского народа, а также предприняли исключительные меры и немедленные инициативы для безопасной переброски гуманитарных грузов и помощи», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Антиохийского Патриархата.

Ранее президент Сирийского общества Красного Полумесяца Халед Хабубат выступил с требованием к международному сообществу снять экономические санкции, введенные против Сирии, чтобы помочь стране преодолеть последствия землетрясения.

Разрушительное землетрясение, затронувшее юго-восток Турции и северо-запад Сирии, произошло 6 февраля. Число жертв катастрофы превысило уже 13 000 человек, десятки тысяч людей получили ранения, многие лишились имущества и были вынуждены покинуть свои дома.

Девятнадцать стран ООН направили в Турцию спасательные бригады. В Сирии же международная помощь затруднена из-за экономических санкций. Ограничения были введены Евросоюзом и США в 2011 году, когда в Сирии началась гражданская война. С тех пор их ежегодно продлевают. В результате помощь стране смогли оказать только Россия, Алжир, Иран, Ирак и Ливан.

Фото: пресс-служба Антиохийского Патриархата