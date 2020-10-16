Патриарх Варфоломей встретится с Папой Франциском

Константинопольский Патриарх Варфоломей посетит Рим для участия в межконфессиональной встрече, передает Благовест-инфо.

Визит Патриарха Варфоломея в Рим начнется 19 октября, а 20 октября он примет участие в межконфессиональной встрече, организованной Общиной святого Эгидия. Основная тема мероприятия: «Никто не спасается в одиночку – Мир и братство».

В рамках поездки запланирована встреча Патриарха Варфоломея с главой Римско-Католической Церкви Папой Франциском.

Кроме того, 21 октября глава Константинопольского Патриархата примет участие в мероприятии Папского Антонианского университета, в ходе которого ему будет присвоено звание почетного доктора философии. Мероприятие будет транслироваться онлайн.

Встречи Папы Франциска и Патриарха Варфоломея I проходят регулярно. Православный первоиерарх неоднократно посещал Ватикан, Папа Франциск находился с визитом в резиденции Константинопольского Патриарха. Они познакомились во время паломничества Понтифика на Святую Землю, вместе посещая беженцев на греческом острове Лесбос. Предыдущий визит Варфоломея I в Ватикан состоялся 17 сентября 2019 года.