Патриарх Кирилл просит Володина организовать широкое обсуждение поправок об изъятии детей из семьи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к широкому общественному обсуждению законопроекта, изменяющего процедуру изъятия детей из семьи. Свое обращение он направил председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что принятие указанного законопроекта сопряжено с определенными рисками. Опасение вызывает требование экстренного решения суда по изъятию детей, которое должно быть принято в течение 24 часов. По словам Патриарха, это может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение. При этом судебный пересмотр этого решения более затруднен, чем обжалование административного решения об изъятии. Таким образом, законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки.

Патриарх Кирилл напомнил, что закон уже вызвал беспокойство широкой общественности. Под требованием не допускать его принятия подписались несколько десятков тысяч человек.

Законопроект, внесенный сенатором Еленой Мизулиной, предусматривает изъятие детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей. Предлагается также запретить сотрудникам органов опеки входить без согласия жильцов в дома и квартиры для проверки бытовых условий.

У юристов и общественников изменения вызвали ряд вопросов и возражений. Детский омбудсмен Анна Кузнецова также направила отрицательное заключение на законопроект. В правительственной комиссии поддержали документ при условии его доработки, сообщает Правмир.