Патриарх Кирилл назвал негативные последствия пандемии для общества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил проблемы духовной жизни, которые вызвала эпидемия коронавируса. Среди них — сокращение участников Таинств и тенденция расчеловечивания ближнего, передает Интерфакс.

Ограничения, установленные из-за распространения коронавируса, заметно снизили число прихожан на службах в московских храмах. «Число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то и наполовину», — сообщил в минувший четверг на епархиальном собрании Москвы Патриарх Кирилл, перечисляя проблемы духовной жизни, которые вызвала пандемия COVID-19.

Признавая необходимость профилактических мер, в том числе вынужденного отказа от посещения храма в период эпидемии, он в то же время отметил, что «более серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений», недооценка значимости личного присутствия для участия в Таинствах Церкви, в первую очередь в Таинстве Причастия.

Патриарх Кирилл также обеспокоен тем, что пандемия вызвала «тенденцию расчеловечивания ближнего», которого начинают воспринимать «в первую очередь как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, а не как брата и сестру».

Еще одной проблемой, по мнению главы Русской Православной Церкви, стало «стремительное разобщение людей», снижение ценности человеческого общения, чему способствуют современные технологии, «когда эти формы коммуникации становятся преобладающими».

Серьезное беспокойство патриарха вызывает и применение дистанционных технологий в образовании: многие педагоги уже отмечают существенное снижение его качества, отметил он. Кроме того, по словам главы Церкви, «дистанционное обучение практически сводит на нет воспитательную составляющую процесса».