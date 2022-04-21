Пасхальные визиты Владыки Иосифа в Приют Сестер Матери Терезы и Сибирский Кармил (+ ФОТО)

На смену богослужебному и молитвенному напряжению Страстной недели всегда приходит насыщенная Пасхальной радостью Светлая седмица, в течение которой продолжается активная архипастырская деятельность Ординария Преображенской епархии Владыки Иосифа Верта.

По неизменной традиции вечером Великой субботы Правящий Архиерей возглавил Мессу Навечерия Святой Пасхи в Кафедральном соборе столицы Сибири, а на следующее утро, в самый день Светлого Христова Воскресения, Владыка предстоял на Торжественной Литургии в приходе отцов-францисканцев в левобережной части Новосибирска.

С понедельника же Октавы Пасхи Преосвященный Иосиф начал свои праздничные визитации в женские монашеские общины, расположенные на территории города.

Так, в Светлый понедельник, 18 апреля 2022 года, Владыка посетил Приют Сестер Матери Терезы, где в сослужении с экономом курии Преображенской епархии отцом Александром Деппершмидтом возглавил Св. Мессу. После богослужения гостям было показана самодеятельная театральная постановка, актерами в которой были обитатели приюта и волонтеры. Это трогательное представление было посвящено кардинальным добродетелям христианства – вере, надежде и любви. А затем состоялся праздничный обед.

Во вторник Пасхальной недели, 19 апреля, Отец Епископ побывал в женской обители Воскресения Христова Ордена Босоногих Кармилиток в Новосибирске, чтобы поздравить со светлым праздником трех проживающих здесь в строгом затворе (клаузуре) монахинь.

Вместе с Владыкой в гости к сестрам-кармилиткам приехала с. Валентина Шмидтляйн из Конгрегации сестер-евхаристок (которая накануне также была у сестер из ордена Миссионерок Божественной Любви во время их посещения епископом).

После Пасхальной Мессы, которую совершил Отец Епископ для монахинь-затворниц, было ещё праздничное чаепитие с традиционным куличом и пасхой, а также задушевное теплое общение с насельницами этого сугубо молитвенного монастыря.