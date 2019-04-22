Пасхальные богослужения в приходах Преображенской епархии

Мы предлагаем вниманию читателей фоторепортажи, иллюстрирующие Пасхальные богослужения в некоторых приходах нашей Преображенской епархии: Мессу Святой Ночи с благословением нового огня, возжжением Пасхальной Свечи и Крещением катехуменов, и дневную Мессу с предваряющей ее Процессией Воскресения.

ЕКАТЕРИНБУРГ:

СУРГУТ:

ТОМСК:

КЕМЕРОВО:

СЛАВГОРОД:

В нашей подборке использованы фотографии с приходских сайтов Томска и Кемерово, Фейсбук-страницы отца Александра Деппершмидта и Фейсбук-страницы «Католики Сургута»