Пасхальные богослужения в приходах Преображенской епархии

Пасхальные богослужения в приходах Преображенской епархии

Апрель 22, 2019

Мы предлагаем вниманию читателей , иллюстрирующие Пасхальные богослужения в некоторых приходах нашей Преображенской епархии: Мессу Святой Ночи с благословением нового огня, возжжением Пасхальной Свечи и Крещением катехуменов, и дневную Мессу с предваряющей ее Процессией Воскресения.

ЕКАТЕРИНБУРГ:

 

СУРГУТ:

 

ТОМСК:

 

КЕМЕРОВО:

 

СЛАВГОРОД:

В нашей подборке использованы фотографии с приходских сайтов Томска и Кемерово, Фейсбук-страницы отца Александра Деппершмидта и Фейсбук-страницы «Католики Сургута»

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна