Пасхальные богослужения в приходах Преображенской епархии
Мы предлагаем вниманию читателей фоторепортажи, иллюстрирующие Пасхальные богослужения в некоторых приходах нашей Преображенской епархии: Мессу Святой Ночи с благословением нового огня, возжжением Пасхальной Свечи и Крещением катехуменов, и дневную Мессу с предваряющей ее Процессией Воскресения.
ЕКАТЕРИНБУРГ:
СУРГУТ:
ТОМСК:
КЕМЕРОВО:
СЛАВГОРОД:
В нашей подборке использованы фотографии с приходских сайтов Томска и Кемерово, Фейсбук-страницы отца Александра Деппершмидта и Фейсбук-страницы «Католики Сургута»
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