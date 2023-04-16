Пасха Христова-2023 в греко-католической общине Новосибирска (+ ФОТО)

О Пасха великая и священнейшая, Христе! О мудрость, и Слово Божие, и Сила! Подавай нам совершеннее приобщаться Тебя в невечерний день Царствия Твоего (1Кор. 5, 7; 13, 12).

В этом году верные, живущие по юлианскому календарю, встретили Светлое Христово Воскресение 16 апреля. Главный праздник христианского мира сегодня отмечают греко-католики, братья православные, а также некоторые другие общины верующих во Христа.

Божественную Литургию свт. Иоанна Златоуста в честь великого праздника в новосибирском приходе Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии возглавил Ординарий для католиков византийского обряда в РФ Епископ Иосиф Верт. Преосвященному Владыке сослужил диакон Илья Астапов, студент Санкт-Петербургской Высшей Духовной Семинарии «Мария – Царица Апостолов».

Стоит отметить, что Пасхальная литургия здесь была совершена после длительного перерыва, причем – по архиерейскому чину. Богослужение велось на русском и церковно-славянском языках, с обязательным пением пасхальных часов, тропарей, стихир, а также чтением на амвоне традиционного для пасхальной службы ‘Огласительного Слова’ святителя Иоанна Златоуста:

«Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит. Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости! Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти. Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал! Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь».

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«Христос Воскресе!» — в день Пасхи этот возглас повторяется тысячи и тысячи раз, и каждый раз вызывает удивительную, ясную радость. Примечательно, что хотя даты ‘Праздника Праздников’ у западных и восточных христиан в этом году не совпадают, но сегодняшний день пасхальной радости у христиан, придерживающихся византийского календаря, пришелся на воскресенье Божия Милосердия, которое празднуется в современном календаре у христиан латинского обряда. Таким образом ликующий победный свет Воскресения Христова сегодня символически отражается в свете Милосердия Божия, как знаке безграничной надежды верующих христиан, особенно среди хаоса и жестокостей нашей эпохи.

В завершение торжественного богослужения Предстоятель сердечно поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке сегодняшней Литургии, особо подчеркнув как очень важную помощь диакона Ильи, так и похвальную активность самой общины – тех, кто готовил храм, пономарил, пел, читал и творил молитву. Также Владыка Иосиф отметил, что к большому количеству пасхальных поздравлений, полученных им к нынешнему светлому празднику от властей области, города, различных представителей общественных и религиозных организаций, в последние дни добавились и многочисленные адреса от православных епископов. А в лице Епископа эти послания адресованы также и всей пастве, всем верующим Преображенской епархии. «Я хочу попросить вас, чтобы эти поздравления, в том числе мои поздравления, вы передали своим родным и близким, особенно тем, кто не мог сегодня прийти по старости, по болезни или иным серьезным причинам. Передайте, пожалуйста, им всем моё поздравление с Пасхой, со Светлым Воскресением Христовым. И пусть этот Праздник освятит всю нашу жизнь: чтобы мы не только один, два или три дня его праздновали, но чтобы этот Свет сопровождал нас всю жизнь – до того момента, когда мы также воскреснем и будем жить вечно с Нашим Воскресшим Господом. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»

После ещё был совершен традиционный чин освящения куличей, яиц и прочей пасхальной пищи, а затем в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры (который сам тоже был греко-католиком) для всех верных этой небольшой, но сплоченной общины было организовано чаепитие, где в неформальной обстановке за пасхальным столом они смогли продолжить свое дружеское общение.