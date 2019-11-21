Папы Римские и Таиланд

Католическая община Таиланда представляет собой хорошо организованное и сплочённое меньшинство, которое принимает самое активное участие во многих инициативах социальной солидарности, открывая по всему азиатскому королевству медицинские центры и школы высокого уровня.

Документально подтвержденная история этой поместной Церкви начинается пять веков назад. Первое упоминание о христианах содержится в книге итальянского путешественника Людовико ди Вартемы, который посетил Азию около 1505 года: тогда в Сиаме жила община армян, которая торговала с Индией. Численность христиан возросла в XVI веке с приходом португальцев; король Сиама дал разрешение на создание «португальского лагеря» (Му Бан Португет) на окраине древней столицы Аюттхая, и вскоре небольшие поселения иностранных и местных христиан возникли также в Лигоре, Патани, Тенасериме и Мергуи. Заботу о духовном окормлении этих общин взяли на себя миссионеры-доминиканцы и иезуиты: для этого в португальском лагере возвели две церкви; гонимые в Японии или Аннаме (ныне Вьетнаме) христиане нашли убежище в более либеральном Сиаме. Серьезный импульс развитию Церкви и её деятельности в культурной и социальной сфере придал приезд в 1662 году французских священников из иностранных миссий в Париже. Их присутствие было постоянным, даже во времена трудностей во взаимоотношениях с местными властями.

Папы были осведомлены о том, что происходит в Сиаме, поскольку получали сообщения от миссионеров и путешественников и через них давали указания для священников. Епископы Рима призывали их нести прежде всего Евангелие Христа, не насаждая культуру или политику Франции, Испании или Италии, тех стран, откуда они были родом. Французские священники сочли целесообразным, чтобы Папа написал письмо королю Нараю Великому. Это привело к переписке, в результате которой в 1680 году король решил направить посольство в Рим, однако корабль с делегацией затонул во время шторма у Мозамбикского пролива. 4 октября 1679 года Папа Римский Иннокентий XI решил написать второе письмо, которое было доставлено королю в 1682 году благодаря усердию французских миссионеров и, в частности, епископа Паллу. Неизвестно наверняка, достигло ли это письмо суверена до «революции» лета 1688 года и его смерти. В любом случае, в то же время французскому иезуиту Гаю Ташару было поручено возглавить делегацию, отправлявшуюся в Рим в 1688 году с другим письмом короля. Сиамская делегация прибыла в Ватикан 16 декабря и была торжественно принята Папой 23 декабря. В последующие дни происходили обмены подарками и визитами вплоть до прощальной церемонии 7 января 1689 года. Но всего несколько месяцев спустя делегация узнала о перевороте, произошедшем в Сиаме в период с мая по июль 1688 года. Отец Ташар пытался доставить Папское письмо новому правителю, но безуспешно.

В следующем столетии сохранить такие тесные отношения было невозможно, хотя Папы регулярно назначали викариев для христианской общины в Сиаме. Переписка возобновилась только в XIX веке. Новым отношениям способствовала многолетняя личная дружба между королем Монгкутом и епископом Бангкокским Иоанном Баптистом Паллегуа. Поэтому, когда епископ отправился приветствовать новоизбранного монарха с просьбой разрешить ему покинуть страну (для визита во Францию ​​и Рим), король попросил передать самые почтительные приветствия Папе Римскому. Епископ предложил королю также написать письмо лично Пию IX. Послание короля было доставлено епископом в начале ноября в сопровождении двух молодых тайцев. Папа Мастаи Ферретти решил ответить, доверив тому же миссионеру письмо от 20 декабря 1852 года, сопроводив его небольшой мозаикой с изображением Пантеона. Подарок Папы Римского был высоко оценён королевским двором, и в последующие годы король Монгкут решил собрать специальную делегацию, отправив трех послов во Францию ​​и к Папе в Рим. Их миссия имела место в 1861 году; они привезли послание короля, гарантирующее свободу религии в азиатской стране, и дары, которые до сих пор хранятся в Апостольской библиотеке Ватикана. Папская аудиенция была дана в Ватикане 2 октября 1861 года. Свидетельством тесных отношений между королевским двором и Католической Церковью является дань уважения, которую король Монгкут воздал епископу Паллегуа на его похоронах в 1862 году.

Чулалонгкорн, вступивший на престол после смерти своего отца, короля Монгкута, отправил принца Присдана Джумая в Европу. Находясь в Риме, в начале июля 1884 года принц получил специальную аудиенцию у Папы Льва XIII. Это была прелюдия к визиту короля Чулалонгкорна в Ватикан в 1897 году. Первая аудиенция главе нехристианского государства длилась около двадцати минут и прошла в атмосфере радушия. «Я увидел в Папе Римском сердце отца», — сказал король, который через несколько месяцев вернулся в Рим, чтобы посетить Ватиканскую базилику и её купол. Вместе с ним был также наследный принц Маха Ваджиравуд, который впоследствии стал королем Рамой VI. Король высоко оценил вклад христианских миссионеров в развитие страны, поэтому гарантировал свободу вероисповедания. Со своей стороны, католическая община старалась ответить взаимностью, открыв, среди прочего, современную школу в столице, Успенский Колледж и больницу Святого Людовика, которую посетит Папа Франциск во время своей поездки. На эти усилия король ответил не только доброжелательным отношением, но и предоставлением Католической Церкви правового статуса в начале ХХ века, после чего в 1969 году были установлены дипломатические отношения наряду с учреждением Апостольской нунциатуры. Это подводит нас к двадцатому веку, когда с развитием коммуникаций и транспорта двусторонние контакты между Ватиканом и Бангкоком стали более интенсивными, с аудиенцией Пия XI королю Раме VII в 1936 году, Иоанна XXIII — королевской чете в 1960 году и Павла VI — в 1972 году. В 1984 году состоялась историческая поездка святого Иоанна Павла II в Таиланд.

Католики азиатской страны продолжают вносить вклад в область образования и здравоохранения, оказывают помощь беженцам, а в последнее время — и жертвам разрушительного цунами 2004 года.

Архиепископ Луи Брессан, бывший апостольский нунций в Таиланде

Источник: Vatican News