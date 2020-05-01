Папы Римские и молитва Розария

Читать Розарий во время карантина дома, с семьёй призвал Папа Франциск в преддверии начавшегося месяца мая, традиционно посвящённого Розарию. Эта простая молитва на чётках имеет многовековую историю. Об этом – в материале Жан-Шарля Путцолу в перводе Софии Халходжаевой, помещенной на интернет-странице русской службы Vatican News.

Молитва Розария была официально одобрена Католической Церковью в XV веке, и сделал это Папа Сикст IV. Практика чтения молитв по чёткам имеет древние корни. Еще в IX веке в монастырях Ирландии так читали 150 Псалмов Давида. Однако были монахи, не умевшие ни читать, ни писать и не знавшие Псалмов наизусть, поэтому им было позволено читать на четках 150 раз молитву «Отче наш». Постепенно «Отче наш» заменили на молитву «Радуйся, Мария».



К XV веку Розарий, распространяемый доминиканцами, обрёл форму размышления о жизни Христа, прерываемого чтением молитв «Отче наш» и «Радуйся, Мария». В XVI веке доминиканский богослов Антонио Гизлери, ставший впоследствии Папой Пием V, придал окончательную форму Розарию, включив в него 15 тайн, и 7 октября 1571 года учредил праздник Пресвятой Девы Марии Розария. В 2002 году святой Иоанн Павел II дополнил Розарий пятью новыми тайнами. К радостным, скорбным и славным добавились светлые тайны.

Учительство многих Пап содержит документы о Розарии, начиная с Урбана IV (1261-1264) и до наших дней. Епископы Рима всегда поощряли чтение этой богородичной молитвы, восхваляя, рекомендуя и называя её «компендиумом Евангелия», «народной Псалтирью», «семейной молитвой», «школой созерцания и размышления» над тайнами спасения, помогающей войти в общение с Иисусом через Сердце Матери.

Папу Льва XIII называли «Папой Розария» за 12 энциклик, посвящённых этой молитве, которая, как он утверждал в энциклике Supremi Apostolatus Officio, обеспечит Церкви «армию созерцателей», числом своим равную христианскому народу, объединив его в общей мольбе перед лицом зла. В сентябре 1893 года Папа Лев XIII в энциклике Laetitiae Sanctae заявил, что он «абсолютно убежден, что практика Розария, благодаря сокрытой в ней моральной силе, принесет обильные плоды не только для отдельных лиц, но и для всего общества», отрицательные стороны которого он обличил на заре второй промышленной революции, усугубившей дисбаланс между социальными классами.



Папа Римский Пий X, учитывая обширное учительство своего предшественника, обращался к теме Розария в небольших документах, таких как Апостольское послание Summa Deus, написанное по случаю 50-летия богородичных явлений в Лурде, подчеркнув, что этот удивительный факт укрепил народное почитание Пресвятой Богородицы и Святого Розария.

Бенедикт XV, первый Папа, прочитавший в Ватикане «Мольбу к Помпейской Богородице», в документе на 700-летие смерти святого Доминика Гусмана горячо призывал читать Розарий, поскольку он является лекарством и утешением в минуты испытаний, будучи молитвой, «чудесно подходящей для того, чтобы питать и порождать милосердие и добродетель во всех душах».

В 1937 году Папа Римский Пий XI, при виде волны национал-социализма и сталинизма, отметил в энциклике Ingravescentibus Malis, что ХХ век «в своей гордыне отвергает Розарий», который тем не менее «всегда был дорог бесчисленному множеству святых людей всех возрастов и слоёв общества». В своём документе Пий XI обращается к верующим с просьбой читать Святой Розарий дома, «дабы враги имени Божьего ‹…› склонились, покаялись и вернулись на праведный путь, доверившись защите и покровительству Пресвятой Девы Марии». За два года до начала Второй мировой войны Пий XI подчеркнул: «Розарий не только побеждает врагов Бога и веры, но и является стимулом для практики евангельских добродетелей, которые он взращивает в наших душах».

Пий XII, в энциклике Ingruentium Malorum 1951 года, подчеркнул значение Розария для семьи и призвал практиковать чтение этой молитвы, «дабы испросить помощи Пресвятой Девы». Этому Папе также принадлежит выражение, ставшее крылатым и часто встречающееся в учительстве его преемников: «Розарий Пресвятой Девы можно считать сводом всего Евангелия».

Папа Иоанн XXIII посвятил Розарию два важнейших документа: энциклику Grata Recordatio и Апостольское послание Il Religioso Convegno 1961 года, в котором рекомендовал Розарий как социальную, публичную и универсальную молитву, отвечающую нуждам Церкви, государств и всего мира. В энциклике 1959 года Grata Recordatio Иоанн XXIII поощрял ежедневное чтение молитвы Розария, заявляя, что это «самый прекрасный способ созерцательной молитвы», которую «мы читаем полностью на протяжении всего года». Епископ Рима призвал верующих молиться на чётках Розария о готовящемся Вселенском Соборе и обо всех христианских добродетелях, ожидаемых от Церкви. 4 мая 1963 года, во время Второго Ватиканского Собора, Папа Иоанн XXIII принял участников первого итальянского паломничества Живого Розария, во время которого встретился с больными детьми: «Вы дороги нам, как зеница ока. Вы нам дороги за то, что вы молитесь с присущей вам детской искренностью», – обратился к ним Папа Ронкалли, одобрив их начинание ежедневно читать по меньшей мере один десяток Розария. И добавил, что день без молитвы – это как «небо без звёзд и сад без цветов». В 1961 году он признался, что ежедневно читает десяток святого Розария обо всех младенцах, родившихся в мире за последние сутки, чтобы вверить их Иисусу.



Согласно Папе Римскому Павлу VI, «размышляя над тайнами Святого Розария, мы учимся, следуя примеру Марии, быть душой мира через любовь и непрестанную связь с Иисусом и с тайнами Его искупительной жизни». Таким образом Розарий способствует дару мира и делает верующих миротворцами. Молитве Розария Павел VI посвятил энциклику Mense maio 1965 года, в которой призывал пастырей «прививать со всяким тщанием и заботой практику Святого Розария». В своей энциклике Christi Matri 1966 года Папа Монтини призывал верных просить Бога по ходатайству Марии о дарах мира. В 1974 году в Апостольском увещевании Marialis Cultus Павел VI изложил важные указания для переосмысления и развития литургического благочестия и духовных упражнений, чтения молитв «Ангел Господень» и Розария.

Папский девиз Папы Иоанна Павла II Totus tuus посвящён Деве Марии. Ей же были посвящены многие из документов святого Папы. В частности, в Апостольском послании 2002 года Rosarium Virginis Mariae он указал на необходимость Церкви созерцать Христа, следуя примеру Богородицы. В этом же послании Папа Войтыла установил пять новых тайн, назвав их «тайнами света», и провозгласил Год Святого Розария. На заре третьего тысячелетия Иоанн Павел II подчеркнул «необходимость противостоять определённому кризису этой молитвы, которая в нынешнем историческом и богословском контексте может быть ошибочно недооценена новыми поколениями».

Папа Римский Бенедикт XVI также стремился оживить практику чтения Святого Розария: «Розарий – это один из самых красноречивых знаков любви, которую молодые поколения испытывают к Иисусу и Его Матери, Марии, – сказал он, завершая молитву в римской базилике Санта-Мария-Маджоре 3 мая 2008 года. – В сегодняшнем раздробленном мире эта молитва помогает нам вернуть Христа в центр нашей жизни». Тремя годами ранее в послании к молодым католикам Нидерландов Папа Ратцингер писал, что «Розарий может помочь нам научиться искусству молитвы с простотой и глубиной Марии». В мае 2006 года Бенедикт XVI предложил верующим усерднее практиковать чтение Розария. Он советовал молодым супружеским парам: «Чтение Розария в семье помогает духовно возрастать под благосклонным взором Девы Марии». Он повторил этот призыв также в обращении к больным, попросив их обратиться «с доверием к Марии, читая Розарий, вверяя Ей все ваши нужды».



В октябре 2018 года Папа Франциск призвал всех верующих ежедневно читать Розарий, дабы Дева Мария помогла Церкви в период, отмеченный «откровениями о сексуальных преступлениях, о злоупотреблении властью со стороны священнослужителей, богопосвящённых лиц и мирян, – что вызывает внутренние разделения».

Сегодня Святейший Отец повторяет этот призыв в преддверии богородичного месяца мая, дабы «вместе созерцать лик Христа Сердцем Марии». Молитва Розария «ещё более сплотит нашу духовную семью и поможет преодолеть нынешнее испытание», – пишет Святейший Отец, заверяя в своей молитве о наиболее страдающих.

