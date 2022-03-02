Папский фонд поможет армянской христианской общине

Папский фонд «Помощь Церкви в беде» (ACS) обратился к итальянским католикам с просьбой содействовать двум проектам поддержки армянской христианской общины, сообщает Vatican News.

Эти инициативы последовали за визитом делегации фонда в октябре 2021 года в Нагорный Карабах, на арену недавних вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном.

«Помощь Церкви в беде» обращается к благотворителям и ко всем итальянским католикам с просьбой собрать средства для поддержки христианских беженцев в городе Горисе, расположенном недалеко от границ Нагорного Карабаха: именно здесь фонд планирует позаботиться о 150 христианских семьях в течение 15 месяцев.

Речь идёт о предоставлении пищи и крова, а также о трудоустройстве. «Таким образом Папский фонд внесёт вклад в деятельность Армянской Церкви, которая помогает тысячам беженцев-христиан не только в плане духовном и психологическом, но и в материальном», – подчёркивается в коммюнике благотворительной организации.

Второй проект будет направлен на поддержку обучения семинаристов в Армении, в согласии с поместной Католической Церковью. По этому поводу директор итальянского отделения Папского фонда Алессандро Монтедуро привёл слова Папы Франциска, произнесённые во время его апостольского визита в Армению: «Сегодня христиане в некоторых местах подвергаются дискриминации и преследованиям за один только факт исповедания своей веры. В связи с этим Святейший Отец добавил, что армянский народ относится к тем, кто пережил страдания, боль и гонения. Будущим священникам, при поддержке благотворителей фонда, предстоит служить именно этим людям», – подчеркнул Алессандро Монтедуро.