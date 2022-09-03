Папская Швейцарская гвардия укрепляет личный состав

Укреплен личный состав Швейцарской гвардии: теперь в ней будут служить на 25 человек больше — всего 135 гвардейцев. В связи с этим Папский корпус расширил свое представительство в Швейцарии, создав отдел коммуникации и связей с властями, сообщает русская служба Vatican News.

Руководителем нового офиса назначен 57-летний Штефан Вайер, который был независимым консультантом в области коммуникации и политике.

Расширение деятельности Папской Швейцарской гвардии стало необходимым прежде всего с целью привлечения новобранцев: этот процесс требует более интенсивной работы в области связей с общественностью.

Теперь швейцарские масс-медиа будут более тесно сотрудничать с партнерами Швейцарской гвардии – Фондом Папской швейцарской гвардии, Фондом казармы и с организацией ее ветеранов.

Новый отдел будет также представлять интересы самой гвардии «в органах власти и в политической сфере», как утверждается в пресс-сообщении Папского корпуса.