Папская Месса первого воскресенья Адвента (ФОТО + ВИДЕО)

Утром 29 ноября Папа Франциск совершил в Ватиканской базилике Святую Мессу первого воскресенья Адвента. В богослужении приняли участие иерархи, возведённые в кардинальское достоинство днём ранее. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Святейший Отец отметил, что близость и бдительность являются двумя ключевыми словами Адвента, и это подтверждают литургические чтения воскресной Мессы. Теперь нужно особенно помнить о близости Бога, сходящего к нам на землю, и христиане должны призывать Иисуса в начале каждого начинания: Господь хочет прийти к нам, но никогда не навязывается. Нужно быть внимательными и бдительными, дабы «не потеряться в тысяче вещей, не заметив Бога», ведь тогда «мы рискуем лишиться главного».

Нашему духовному бодрствованию, отметил Папа, угрожают два «снотворных», и первым из них является посредственность:

«Она овладевает нами, когда мы забываем о своей первой любви и двигаемся по инерции, заботясь лишь о благополучной жизни. Но без приливов любви к Богу, без ожидания Его новизны, человек становится заурядным, теплохладным, обмирщавшим. Всё это разъедает веру, ибо вера – противоположность посредственности: это пылкое желание Бога, постоянная решимость обращения, это смелость любить и постоянно идти вперёд».

Не впасть в этот сон христианам помогает бдительность в молитве, ибо диалог с Господом помогает жить в гармонии с Ним и «зажигает свет в ночи», подчеркнул Папа:

«Молитва предоставляет Богу место рядом с нами, она освобождает человека от одиночества и даёт надежду. Молитва насыщает жизнь кислородом, ибо как нельзя жить без дыхания, так нельзя быть христианином без молитвы. Крайне нужны христиане, которые охраняют спящих, – христиане поклоняющиеся, которые днём ​​и ночью ходатайствуют за сумерки истории перед Иисусом, светом мира».

Нашей бдительности угрожает и другая опасность, отметил Папа. Речь идёт о безразличии, которое погружает в глубокий сон тех, кто не интересуется другими и сосредоточен лишь на себе, отметил Святейший Отец:

«Когда мы вращаемся только вокруг себя и своих потребностей, в безразличии к нуждам других, ночь проникает в самое сердце. Сердце тускнеет. Вскоре мы начинаем жаловаться на всё, потом чувствуем себя жертвой каждого и, наконец, плетутся интриги против всего вокруг. Жалобы, позиция жертвы и заговоры: это сплошная цепь. Кажется, что теперь эта ночь обрушилась на многих, которые громко заявляют о себе и не интересуются другими».

От сна равнодушия нас избавляет бдительность милосердия, без которого невозможно быть христианином, подчеркнул Папа:

«Некоторым людям кажется, что сострадание, помощь, служение – проигрышное дело! Но в действительности это единственная победа, ибо она уже спроецирована в будущее, на день Господень, когда всё упразднится и останется только любовь. Делами милосердия мы приближаемся к Господу».

Дела милосердия – это верный путь к Иисусу. «Когда Церковь поклоняется Богу и служит другим, она не живёт в ночи. ‹…› Приди, Господи Иисусе, даруй нам желание молиться и потребность любить», – воззвал в конце проповеди Папа Франциск.